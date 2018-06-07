إقامة مراسيم إحياء اليوم العالمي للقدس في الصين

وفي كلمة ألقاها الملحق الثقافي الايراني لدي الصين وصف«محمد رسول الماسيه» الامام الخميني الراحل بأنه شخصية نادرة في الحقبة المعاصرة أحيي الدين الاسلامي بين المجتمعات البشرية بعد أن كانت الأفكار والمعتقدات الإلحادية والمادية والكافرة قد استولت علي العالم شرقاً وغرباً.

وقال الماسيه: إنّ الأعداء كرسوا جل مساعيهم لاستنزاف ميراث الامام الخميني الذي أعاد الحياة للاسلام، وتشويه سمعة الاسلام وذلك عبر تأسيس جماعات متطرفة وتكفيرية واصفاً الاسلام الامريكي بأنه اسلام الرجعية والرأس مالية والتطرف والعنف.

وإعتبر الملحق الثقافي الايراني، داعش والقاعدة ممثلتَين للإسلام الأمريكي وحليفتين للكيان الصهيوني ومتآمرتين ضد العالم الاسلامي.

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