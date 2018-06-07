معتقلة الرأي هاجر منصور لا تزال محرومة من الحصول علي العلاج والرعاية الطبية منذ 3 أشهر

طهران/ 7 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي إن إدارة سجن مدينة عيسي للنساء ترفض نقل سجينة الرأي هاجر منصور إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم منذ 3 أشهر علي التوالي.

وأشار مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بيرد” المقيم في العاصمة البريطانية لندن، في تغريدة نشرها في تويتر، إلي أن المعتقلة هاجر ومنذ شهر مارس الماضي طلبت من سلطات السجن مراراً وتكراراً السماح لها بمقابلة طبيب متخصص لأنها تعاني من آلام أسفل الظهر، إلا أنها ترفض نقلها حتي اليوم.
وتعاني سجينة الرأي هاجر منصور من آلامٍ حادة في الظهر منذ مدة، إلا أن إدارة السجن تحرمها من تناول مسكنات الألم رغم معاناتها، وطالب الوداعي في وقت سابق سلطات السجن سيئ الصيت بتمكين هاجر من الحصول الفوري علي الدواء اللازم والضروري لها.
ولا تعد هذه المرة الأولي التي تواجه فيها سجينة الرأي هاجر منصور المضايقات والحرمان من حقها في العلاج اللازم.
منصور اعتقلت في 5 مارس العام 2017 وتواجه منصور حكماً بالسجن ثلاث سنوات في قضية ذات دوافع سياسية.
الحقوقي الوداعي قال إن القضية تم إعدادها بهدف الانتقام من أنشطته داخل المملكة المتحدة.
إدارة سجن مدينة عيسي وفي وقت سابق كانت قد منعت نقل منصور إلي المستشفي رغم تدهور وضعها الصحي من دون وضع القيود والسلاسل علي يديها وكانت سجينات الرأي قد أضربن عن الطعام أكثر من مرة احتجاجا علي التضييق الممارس ضدهن.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت في بيان لها أن للسلطات البحرينية سجل طويل مروع عندما يتعلق الأمر بمضايقة أفراد عائلات النشطاء البحرينيين الذين يعيشون في الخارج، وبتهديدهم واعتقالهم، كوسيلة لترهيب هؤلاء كي يصمتوا.
المصدر: اللؤلوة
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

السعودية

معتقلين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

معتقلة الرأي هاجر منصور لا تزال محرومة من الحصول علي العلاج والرعاية الطبية منذ 3 أشهر

معظم المشاهدات

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

رویترز:

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

انفجار مستودع للعتاد في منطقة بحر النجف

انفجار مستودع للعتاد في منطقة بحر النجف

بقاء الاتفاق النووی رهن بضمان مصالح ایران

مندوب ایران فی الوكالة الذریة:

بقاء الاتفاق النووی رهن بضمان مصالح ایران

مديرة الخطوط الجوية الايرانية تدعو `إياتا` لدعم ايران امام الحظر الاميركي

مديرة الخطوط الجوية الايرانية تدعو 'إياتا' لدعم ايران امام الحظر الاميركي

قتلي وجرحي في حادث التفجير بمدينة الصدر في بغداد

قتلي وجرحي في حادث التفجير بمدينة الصدر في بغداد

أحدث الأخبار

البرنامج النووي للكيان الصهيوني يشكل تهديدا للسلام العالمي

ممثل ايران بالوكالة الذرية:

البرنامج النووي للكيان الصهيوني يشكل تهديدا للسلام العالمي

جميل السيد من لاهاي: اميركا و”اسرائيل” وراء اغتيال الحريري

جميل السيد من لاهاي: اميركا و”اسرائيل” وراء اغتيال الحريري

الشيخ قبلان: علي العرب أن يجددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في يوم القدس

الشيخ قبلان: علي العرب أن يجددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في يوم القدس

مسيرات “مليونية القدس” غداً والاحتلال يعلن حالة التأهب القصوي

مسيرات “مليونية القدس” غداً والاحتلال يعلن حالة التأهب القصوي

ظريف: ينبغي علي اعضاء الاتفاق النووي التعويض لايران بلا قيد ان شرط

ظريف: ينبغي علي اعضاء الاتفاق النووي التعويض لايران بلا قيد ان شرط

موضوعات مرتبط