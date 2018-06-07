سفير ايران لدي الصين:

معاناة المسلمين سببها تشكيل الكيان الصهيوني

بكين/7 حزيران/يونيو/ارنا- اشار سفير ايران لدي الصين 'علي اصغر خاجي' الي تشكيل الكيان الصهيوني المزيف قبل سبعين عاما واضاف منذ ذلك الحين بدأت مشاكل المسلمين في غرب اسيا، مؤكدا ان هذه المشاكل كلها تعود الي تشكيل هذا الكيان الغاصب.

واضاف خاجي ليلة امس الاربعاء في مراسم اقامتها سفارة ايران لدي بكين بمناسبة يوم القدس العالمي ورحيل الامام الخميني (رض) ، انه تم لحد الان إصدار مئات القرارات التي تندد بالجرائم الوحشية للكيان الصهيوني حيث ان الراي العام العالمي يكره الكيان الصهيوني إلا انه وبسبب الدعم الذي يتلقاه من عدد من الدول الاستعمارية والمستكبرة تمكن من مواصلة حياته و ارتكاب المزيد من الجرائم.
واشار الي قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده الي القدس الشريف و ما اثار ذلك من غضب الشعب الفلسطيني والمسلمين في العالم واضاف ان الكيان الصهيوني قام بقمع الفلسطينيين الغاضبين حيث استشهد اكثر من 600 شخص، في اليوم الذي افتتحت فيها سفارة امريكا في القدس و اصيب الالاف بجروح.
واشاد بمبادرة منظمة التعاون الاسلامي بتشكيل اجتماع القمه في تركيا إثر جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، و اضاف ان هذه المبادرة ساهمت في التقليل من معاناة الشعب الفلسطيني داعيا الي تعزيز وحدة الدول الاسلامية للوقوف في وجه الكيان الصهيوني.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي انتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني (رض) و اضاف ان الثورة الاسلامية منحت الكفاح الفلسطيني زخما، كما ان الامام الراحل سمي الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس العالمي دفاعا عن القضية الفلسطينية.
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معاناة المسلمين سببها تشكيل الكيان الصهيوني

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