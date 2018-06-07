تصنيف QS العالمي لعام 2019؛

6 جامعات في إيران من بين أعلي الجامعات في العالم

طهران / 7 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال رئيس مركز الاستشهاد العلمي في العالم الإسلامي (ISC) إن نتائج تصنيف الجامعات العالمي QS لعام 2019 والذي صدر حديثا، يدل علي وجود ست جامعات إيرانية من بين أفضل الجامعات في العالم.

وصرح محمد جواد دهقاني وفقا لموقع مركز الاستشهاد العلمي في العالم الإسلامي (ISC) اليوم الخميس، انه واستنادا لنتائج التصنيف لعام 2019 فان جامعات 'شريف' الصناعية و'أمير كبير' الصناعية و'العلم والصناعة' وجامعة 'طهران' و'الشهيد بهشتي' وجامعة 'شيراز' في عداد أفضل الجامعات العالمية.
ورفع التصنيف العالمي للجامعات في عام 2019 ، عدد الجامعات في ترتيبه من 959 جامعة في عام 2018 إلي 1000 جامعة ، ونصيب إيران من أفضل الجامعات في العالم ازداد من 5 جامعات في العام الماضي إلي 6 جامعات.
ويعتبر تصنيف الجامعات العالمي QS، أحد أهم أنظمة الترتيب الدولية المرموقة التي تصنف الجامعات في العالم.
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6 جامعات في إيران من بين أعلي الجامعات في العالم

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