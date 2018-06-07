العدو الصهيوني يعتقل 11 فلسطينيا ويصيب شابين

وأفادت وكالة 'فلسطين الآن' نقلا عن مصادر محلية قولها: إن شابين أصيبا، أحدهما بحالة حرجة، خلال مواجهات مع قوات العدو اندلعت في مدينة نابلس فجرا.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الصدر، وتم نقل المصاب لأحد المشافي للعلاج، فيما أصيب آخر بعيار معدني مغلف بالمطاط بالرأس.

ووقعت المواجهات عقب اقتحام القوات الصهيونية لمنطقة رفيديا غربي المدينة، وتركزت في الشارع الرئيس ورفيديا البلد، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز بالإضافة لقنابل الإنارة.

واعتقلت قوات العدو أسيرا محررا بعد أن داهمت منزله واقتادت والدته إلي منزل آخر لإقناع ابنها بتسليم نفسه.

وزعمت مصادر عبرية: 'إن قوات الجيش صادرت أموال تقدر بألاف الدولارات من قرية حوسان ببيت لحم والخليل'.

انتهي** 2344

