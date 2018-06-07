القوات الجوية العراقية تقصف مواقع لـ'داعش' في منطقة هجين السورية

وذكر بيان لمركز الاعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة 'تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة دكت طائرات F16 العراقية صباح اليوم الخميس، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة مقر ما يسمي قيادة وسيطرة بداخله قيادات ومقاتلين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة هجين داخل الاراضي السورية'.

وأضاف انه 'وبحسب المصادر الاستخباراتية فإن الضربة حققت أهدافها وتم تدمير الموقع بالكامل'.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت يوم 25 آيار الماضي شن طائرات أف 16 العراقية ضربات جوية استهدفت خلالها موقع لقيادة عصابات داعش الارهابية وموقع اخر عبارة عن مقر ومستودع للصواريخ يتواجد فيه عدد من العناصر الإرهابية في منطقة هجين داخل الاراضي السورية.

وهذه هي الضربة الجوية الخامسة التي ينفذها العراق داخل الاراضي السورية، بعد ان قصفت القوة الجوية العراقية في 19 نيسان الماضي و6 و19 و25 آيار الماضي، أوكار وعناصر ارهابية تشكل خطراً علي البلاد.انتهي

انتهي** 2344

