النصر حليف فلسطين وحركات المقاومة

وجاء في البيان انه بعد مرور عقود من غزو اليهود الغاصبين لفلسطين وتشكيل حكومة غير شرعية في الأراضي المحتلة، نشهد كل عام الحرب وقتل الآلاف من الأبرياء، وتشريد الآلاف وصمت معظم الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.

ومع ذلك ، فإن اعلان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإمام الخميني (رض)، في تسمية يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك ، باسم 'يوم القدس'، يسهم كل عام في وحدة وتضامن وتعاطف معظم المسلمين وأحرار العالم، لدعم الشعب الفلسطيني المضطهد وإعلان استنكارهم لدعم الاستكبار العالمي لممارسات الكيان الصهيوني في جميع أنحاء العالم.

وأكد البيان ان مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام ستكون أكثر روعة، لاسيما ان الادارة الامريكية وباتخاذها قرار نقل السفارة الأمريكية إلي القدس، اثارت موجة جديدة من الاحتجاجات، مما أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء الذين أطلقوا الاحتجاج السلمي ضد العدوان الصهيوني.

و إذ يحيي أعضاء الرابطة الإسلامية للطلاب في أوروبا يوم القدس العالمي، فانهم سيشاركون إلي جانب الشعوب المحبة للحرية في العالم، في مسيرات يوم القدس العالمي لحماية الشعب الفلسطيني المضطهد، وبمشاركتهم الملحمية والواسعة في مسيرات الاحتجاج في جميع أنحاء أوروبا، يدعون العالم الي اتخاذ موقف ازاء الأعمال العدوانية واللاإنسانية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة.

انتهي** 2344

