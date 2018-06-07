إطلاق سراح 4 بحارة إيرانيين من قراصنة صوماليين

طهران/ 7 حزيران/ يونيو/ ارنا - تم إطلاق سراح أربعة بحارة إيرانيين رهائن كانوا محتجزين من قبل القراصنة في الصومال، في عملية استخبارات معقدة، حيث استقبلوا اليوم من قبل وزير الأمن.

وقال وزير الأمن حجة الاسلام محمد علوي اليوم الخميس بعد استقباله البحارة الإيرانيين الذين تم الإفراج عنهم من اسر القراصنة الصوماليين، في مؤتمر صحفي بحضور هؤلاء الأشخاص، قال ان البحارة وقعوا في اسر القراصنة منذ عام 2015، ووزارة الأمن بدأت بمتابعة هذا الموضوع بأمر من رئيس الجمهورية وخلال زيارته لميناء جابهار والدعوة التي وجهها ذويهم من الرئيس روحاني لفك اسرهم.
وأضاف : بما أن البحارة لم يكونوا محتجزين من قبل حكومة أو جهة رسمية، فان الافراج عنهم تحقق بعد تنفيذ عمليات استخباراتية معقدة نفذتها كوادر وزارة الأمن.
البحارة الأربعة الذين كانوا محتجزين كرهائن منذ عام 2015 علي يد القراصنة في المياه الدولية بالقرب من الصومال هم من أهل السنة من محافظة سيستان وبلوشستان مسعود بلوتشي، احمد بلوتشي، آدم بلوتشي و شيرمحمد تابه زر.
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إطلاق سراح 4 بحارة إيرانيين من قراصنة صوماليين

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