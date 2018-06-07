كيروش: المنتخب الإيراني مستعد لتحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

طهران/ 7 حزيران/ يونيو/ ارنا - تحدث المدير الفني للمنتخب الإيراني، كارلوس كيروش، عن توقعاته للمجموعة التي سيلعب فيها المنتخب، بالإضافة لاحتمالية تخطي الدور الأول والذهاب بعيدا في كأس العالم.

وصف البرتغالي كيروش مجموعة المنتخب الإيراني بأنها الأصعب من بين المجموعات الثمان، مبديا في الوقت ذاته عزم اللاعبين الإيرانيين علي إظهار أفضل نتيجة في تاريخ مشاركة البلاد في بطولات كأس العالم.
وتحدث قائلا:'يعرف الجميع جيدا المسؤولية الملقاة علي عاتقهم، ولن يكون الأمر سهلا، وإن كنت ستلعب في كأس العالم عليك أن تكون جاهزا بنسبة مئة في المئة.
وتابع قائلا:'ستكون مباراتنا أمام الفريق المغربي بداية الطريق والتي ستحدد بشكل كبير طريقنا في البطولة، المغرب فريق قوي ولا يستهان به، ونحن مستعدون'.
ووصف كيروش مباريات المنتخب أمام منتخبات البرتغال وإسبانيا بالتحدي الكبير.
يذكر بأن المنتخب الإيراني هو أول منتخب مشارك في كأس العالم قد وصل إلي روسيا، وسيلعب مباريات الدور الأول في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات البرتغال وإسبانيا والمغرب.
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كيروش: المنتخب الإيراني مستعد لتحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

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