عشرات القتلي والجرحي من جنود العدو والمرتزقة وتدمير 14 آلية لهم

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان شنوا عملية هجومية مباغتة علي مرتزقة الجيش السعودي في موقع المفتاح بالطلعة في نجران نتج عنها سقوط قتلي وجرحي في صفوفهم .

و خلفت عملية نوعية استهدفت مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران عدداً من القتلي والجرحي في صفوفهم ، في حين تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في الصحراء نفسها .

وأشار المصدر إلي إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا علي تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم في موقع صلة أدي إلي سقوط قتلي وجرحي في صفوفهم ، وتم استهداف تجمعات أخري شرق وعوع بقذائف المدفعية ، كما تم قنص جندي مرتزق شرق جبل وعوع .

وأكد المصدر مصرع وجرح عشرات المرتزقة وتدمير 10 آليات خلال كسر الجيش واللجان ستة زحوفات مكثفة لهم علي مناطق صبرين والخليفين والمهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ، فيما تم تدمير معدل 23 للمرتزقة ومصرع طاقمه في جبهة اليتمة بالمديرية نفسها .

وفي الجوف أيضاً قتل 14 مرتزقاً بينهم قيادات وجرح العشرات خلال سيطرة الجيش واللجان علي مناطق عرق مزوية وبيت مهشم ومحاصرة قرية العبيد بعد عملية واسعة في جبهة مزوية .

وذكر المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آليتين محملتين بمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي وسقوطهم بين قتيل وجريح .

ولفت المصدر إلي إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في منطقة الشريجة بكرش محافظة لحج ومصرع وإصابة أعداد منهم ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة في جبهة الحويمي بكرش .

انتهي** 2344

