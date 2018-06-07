أفغانستان تعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من 12 يونيو ولمدة أسبوع

طهران/ 7 حزيران/ يونيو/ ارنا - أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن الحكومة الأفغانية تعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يونيو/حزيران ولمدة أسبوع، بناء علي فتوي من العلماء الأفغان.

وكتب غني في تغريدات علي 'تويتر': 'تعلن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وقف إطلاق النار من 27 رمضان حتي اليوم الخامس من عيد الفطر بعد الحكم التاريخي من العلماء الأفغان'، مشيرا إلي أن 'وقف إطلاق النار يشمل حركة طالبان وباقي المجموعات المسلحة باستثناء تنظيم داعش'.
وأضاف: 'مع إعلان وقف إطلاق النار، نلخص قوة الحكومة الأفغانية وإرادة الشعب في التوصل إلي حل سلمي للصراع الأفغاني'، مؤكداً أن 'وقف إطلاق النار هذا هو فرصة لطالبان أن يتصوروا أن حملتهم العنيفة لا تغمرهم قلوب وعقول، بل تزيد من إبعاد الشعب الأفغاني عن قضيته'.
كما أمر الرئيس الأفغاني بوقف إطلاق النار مع حركة طالبان وأمر قوات الأمن بوقف العمليات حتي 20 يونيو/حزيران، وشدد علي أن 'هذا القرار اتخذ من موقف قوي نابع من اعتقادنا الراسخ والتزامنا بالسلام، كما أنها تأتي استجابة لمطالبات شعبنا وتحديدا العلماء وفي سبيل إرساء السلام المستدام في البلاد'.
المصدر : وكالات
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أفغانستان تعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من 12 يونيو ولمدة أسبوع

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