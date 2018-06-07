انعقاد اجتماع خبراء ايران و مجموعة 1+4 في طهران

و يأتي هذا الاجتماع فيما يبدو ان مشاركة امريكا في المفاوضات، كانت احدي العقبات التي كانت تعترض عقد مثل هذه الاجتماعات في طهران والان و مع انسحاب امريكا من الاتفاق النووي تم ازالة هذه العقبة.

ويترأس الوفد الايراني رئيس اللجنة التنفيذية لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) في الخارجية الايرانية 'اسماعيل بقايي'.

يذكر ان ايران و مجموعة 1+4 عقدتا قبل اسبوعين اجتماعا في فيينا علي مستوي الخبراء كما ان عقد مثل هذه الاجتماعات علي مستوي الخبراء و بهدف مناقشة الاتفاق النووي بعد الانسحاب الامريكي منه، مستمر بشكل جاد.

و نظرا الي طلب ايران لعقد اجتماع لوزراء الخارجية بعد اجتماع طهران، فمن المتوقع ان يتم تحديد موعدا لذلك.

يذكر ان اجراء محادثات للتوصل الي آلية تضمن تنفيذ الاتفاق النووي في غياب امريكا، يدرج علي جدول اعمال اجتماع الخبراء بين ايران و الدول الاوربية و يهدف الي توفير ارضية تتمكن فيها ايران من استثمار النتائج الاقتصادية و التجارية للاتفاق النووي.

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