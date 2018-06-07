سفير ايران الأسبق لدي سوريا: فلسطين لا تتحرر إلا بالصمود

واضاف شيخ الاسلام اليوم الخميس في حديث لمراسل ارنا، ان نقل سفارة امريكا الي القدس الشريف تم المصادقة عليه في عام 1996 في الكونغرس الامريكي و ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قام بتنفيذ ذلك ليثبت انه يتحرك في دائرة الاستكبار والصهيونية.

واضاف ان الفلسطينيين يقاومون امام هذه الجريمة الامريكية التي تعود الي نكثها للعهود و نزعتها المتغطرسة.

واضاف ان ترامب قام بنقل سفارة بلاده في يوم النكبة وذلك لإذلال المسلمين والعرب والفلسطينيين.

كما اعتبر يوم القدس العالمي، امتداد إستراتيجية انتصار الثورة الاسلامية إلي قضية فلسطين من قبل الامام الخميني (ره) واضاف ان الامام الراحل كان يعتبر تحرير القدس الشريف و المسجد الاقصي اهم قضية في العالم الاسلامي.

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