روحاني: تحرير القدس الشريف من المبادئ المقدسة للشعب الإيراني وجميع المسلمين

وعشية يوم القدس العالمي، أشار الرئيس روحاني في بيان وجهه اليوم الخميس، إلي الشعب الإيراني، إلي أن شعب بلادنا يلبي نداء الإمام الخميني (رض) كل عام، ويشارك في المسيرة الضخمة ليوم القدس - الجمعة الاخيرة من شهر رمضان- مضيفًا : يوم القدس هذا العام، يتميز بميزات خاصة فبالإضافة إلي الذكري السبعين لاحتلال الأراضي الفلسطينية، فاننا نشهد هذا العام اعتراف أميركا بالقدس، الارض المقدسة لجميع المسلمين، عاصمة للكيان الصيهوني الغاصب، خلافا لجميع القواعد والقوانين الدولية.

وأضاف رئيس الجمهورية: نري هذا العام أيضا المزيد من القمع والاضطهاد ضد الفلسطينيين المضطهدين، وخاصة أهالي غزة، ومن ناحية أخري، نشاهد خلال الأشهر الماضية ، المزيد من الجولات التي يقوم بها قادة الكيان الصهيوني من أجل بث الايرانوفوبيا والسعي ضد مصالح الشعب الإيراني.

وصرح الرئيس روحاني: لذلك أتوقع من كل ابناء الشعب الإيراني العزيز، بكل اطيافه وتوجهاته، ومن خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس، ان يوجه هذه الرسالة إلي الكيان الصهيوني الغاصب، انه لن ولم ينس أرض فلسطين والقُدس النبيلة، وان تحرير القدس لازال من المبادئ المقدسة للشعب الإيراني وجميع المسلمين.

ولفت روحاني الي ان عودة الشعب الفلسطيني الي دياره ليس ببعيد، وان يقيم المسلمون الصلاة في القدس كأول قبلة لهم.

انتهي** 2344

