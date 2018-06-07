ربيعي: إيران أصبحت المركز الإقليمي لمنظمة العمل الدولية

وكان وزير العمل 'علي ربيعي' قد زار بمعية وفد من العمال وأرباب العمل، جنيف بسويسرا، للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد من 4 الي 7 يونيو الجاري .

وأضاف ربيعي في معرض توضيحه لنتائج هذه الزيارة، انه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام، سنعقد مؤتمرين دوليين حول 'الشيخوخة' و 'الأطفال والإعاقات' تحضره أكثر من 55 دولة، مما يؤدي الي ارتقاء مكانة بلادنا.

وأشار إلي أن وجود إيران في ثلاث دورات للهيئة الادارية لمنظمة العمل الدولية، قد خلق مكانة جيدة لها في هذه المنظمة.

وأضاف ربيعي، أن القضايا الثلاث، المرأة في مكان العمل والتعاون الثلاثي والتعاون الدولي، كانت من مواضيع المؤتمر هذا العام، وايران شرحت أنشطتها وإنجازاتها في جميع الأقسام الثلاثة.

وصرح وزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية، إنه في جميع الاجتماعات، وخاصة مع الوفود الأوروبية ، تم التأكيد علي دعم الاتفاق النووي والتعاون مع إيران.

وأضاف ربيعي أن ايفاد القوي العاملة، والمناقشات الفنية والمهنية، وزيادة التعاون الاقتصادي، كانت ثلاث قضايا أخري أثيرت خلال هذه الاجتماعات، حيث دعت أيرلندا وبلغاريا وفنلندا لمزيد من التعاون والمفاوضات.

و كانت جنوب أفريقيا وأيرلندا وكازاخستان وفنلندا وبلغاريا، مستعدة من حيث التدريب التقني والمهني، لإرسال مدرب إلي إيران خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي إن إحدي القضايا المهمة مع منظمة العمل الدولية، هي التعاون مع معهد 'تورين' لتعزيز المعرفة التقنية والمهنية.

وتعتبر منظمة العمل الدولية، واحدة من منظمات الأمم المتحدة المتخصصة التي تتعامل مع العمال والعاملين، تأسست في باريس عام 1919 في أعقاب قمة باريس للسلام ، ويقع مقرها في جنيف بسويسرا.

كانت منظمة العمل الدولية في البداية تابعة لعصبة الأمم، وبعد إنشاء الأمم المتحدة اصبحت من المنظمات التابعة لها.

تم تمرير الميثاق الحالي للمنظمة، والمعروف باسم إعلان فيلادلفيا ، في عام 1944.

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