الرئيس الإيراني يتوجه الي الصين غدا لحضور قمة شنغهاي

وأضاف علي أصغر خاجي، في مقابلة خاصة مع إرنا، أن زيارة الرئيس روحاني تم تنظيمها في ثلاثة أقسام، بما في ذلك المشاركة في قمة شنغهاي، والاجتماع مع رئيس الصين في أطار اجتماع ثنائي بين إيران والصين، والاجتماع مع بعض قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

وأضاف السفير الإيراني لدي الصين، أن الرئيس الإيراني وبالتزامن مع مشاركته في قمة شنغهاي، بالإضافة إلي اجتماعه مع الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' ، سيحضر مأدبة العشاء التي يقيمها الرئيس الصيني تكريما للوفد الإيراني، وحفل توقيع وثائق العلاقات الثنائية ، بما في ذلك عدة وثائق للتعاون بين إيران والصين.

وأضاف أنه خلال هذه الزيارة سيتم توقيع أربع وثائق أساسية، منها وثيقة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، وثيقة تعزيز دور إيران في التعاون بين الدولتين في إطار 'طريق واحد - حزام واحد '، ووثائق التعاون في مجال الأوراق المالية والتعاون في المجال الجامعي.

وفي إشارة إلي ان زيارة روحاني ستستمر ثلاثة أيام حتي يوم الأحد 10 يونيو، قال ان زيارة روحاني الي الصين ستتخللها لقاءات مختلفة منها لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وفي إشارة إلي الدعم العالمي للاتفاق النووي، قال إن جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، لديها مواقف مماثلة لمواقف إيران بشان الاتفاق النووي وتشدد علي ضرورة الحفاظ علي الاتفاق النووي كإتفاقية دولية اقرها مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن هذه الدول تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران، وأن عضوين من الدول الخمس زائد واحد (روسيا والصين) عضوان في منظمة شنغهاي للتعاون ، ونعتقد أن هذه المنظمة يمكن وبالتعاون مع إيران ان تلعب دورا فعالا للحفاظ علي الاستقرار و استدامة الاتفاق النووي .

وقال السفير خاجي بخصوص موقف الصين من انسحاب الولايات المتحدة من هذه الوثيقة الدولية، ان موقف هذا البلد كان واضحا وشفافا قبل الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي وايضا خلال العقوبات الامريكية الجائرة ضد ايران.

واضاف ان نظام الدبلوماسية الصينية يعارض دائما الانفرادية ويعلن دائما معارضته للعقوبات الاحادية الجانب المفروضة من قبل بعض الدول ضد ايران.

وقال سفير ايران لدي الصين، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، فان وزير الخارجية الصيني 'وانغ يي ' التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وشدد علي ضرورة الحفاظ علي الاتفاق كوثيقة دولية ، كما ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يكرر هذه المواقف في وسائل الإعلام كل يوم.

وقال خاجي أن الصين تعارض الموقف الأحادي الأمريكي، موضحا ان المسؤولين الصينيين أكدوا علي حرصهم بالتعاون التجاري مع إيران في إطار القانون الدولي، ونأمل باستمرار التعاون مع الصين في المجالات الاقتصادية والسياسية والصناعية والنفطية في المستقبل.

وصرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين، إن الصين تربطها علاقة تاريخية قوية جداً مع إيران، وأضاف أن هذا البلد، إلي جانب كونه الشريك التجاري الأول للجمهورية الإسلامية، حافظ علي هذا المستوي في العلاقات السياسية والاقتصادية العالية خلال العقد الماضي، و فضلاً عن كونه المستورد الأول والأكبر للنفط الإيراني، كان الزبون الأكبر لمنتجات إيران غير النفطية وهو العضو الرئيسي في مجموعة 5 + 1.

وقال خاجي إنه في عام 2016 ، وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' لإيران، تمكن البلدان من رفع مستوي العلاقات بينهما إلي مستوي استراتيجي شامل، لذا فان علاقتنا مع الصين في جميع المجالات تتميز بالأهمية من حيث كونها العلاقات الأوسع.

ومن المقرر ان تعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي السبت والأحد 9 و10 يونيو الجاري، بحضور قادة من 8 دول أعضاء و 4 دول مراقبة ومنظمات دولية.

كما يحضر الرئيس حسن روحاني، القمة بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلي إيران، سيحضر رؤساء روسيا وكازاخستان وقيرغيزستان أيضًا القمة رسمياً.

منظمة شانغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي، علي يد قادة ستة دول آسوية؛ هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

تتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين دول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

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