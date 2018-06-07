موسكو: واشنطن تحاول بعقوباتها عرقلة دول أخري في تنفيذ الاتفاق النووي

وصرح الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدي المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الأربعاء، بأن موسكو 'ترحب بردة الفعل المتزنة والحكيمة للقيادة الإيرانية علي محاولات واشنطن الهدامة ومواصلة طهران تطبيق الاتفاق حتي في الظروف الحالية المتأزمة، نتيجة قرار الولايات المتحدة الخروج من الصفقة النووية، واستئناف العقوبات ضد إيران'.



وأوضح المسؤول الروسي أن الولايات المتحدة لم تكتف بالخروج من الاتفاق النووي بل تحاول عرقلة الدول الأخري عن مواصلة تطبيق الاتفاق.



وأكد أوليانوف أن إيران اليوم باتت من أكثر الدول الخاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن مستوي الخطر المرتبط ببرنامجها النووي معدوم.



وأضاف أن الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها، وأظهرت أنها ليست شريكا يمكن الوثوق به.



انتهي ** 2342

