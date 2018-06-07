موسكو: واشنطن تحاول بعقوباتها عرقلة دول أخري في تنفيذ الاتفاق النووي

طهران / 7 حزيران / يونيو /ارنا-
قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدي المنظمات الدولية في فيينا، إن واشنطن تحاول عرقلة مواصلة الدول الأخري تنفيذ اتفاق إيران النووي، وذلك من خلال العقوبات التي تفرضها علي طهران.

وصرح الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدي المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الأربعاء، بأن موسكو 'ترحب بردة الفعل المتزنة والحكيمة للقيادة الإيرانية علي محاولات واشنطن الهدامة ومواصلة طهران تطبيق الاتفاق حتي في الظروف الحالية المتأزمة، نتيجة قرار الولايات المتحدة الخروج من الصفقة النووية، واستئناف العقوبات ضد إيران'.

وأوضح المسؤول الروسي أن الولايات المتحدة لم تكتف بالخروج من الاتفاق النووي بل تحاول عرقلة الدول الأخري عن مواصلة تطبيق الاتفاق.

وأكد أوليانوف أن إيران اليوم باتت من أكثر الدول الخاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن مستوي الخطر المرتبط ببرنامجها النووي معدوم.

وأضاف أن الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها، وأظهرت أنها ليست شريكا يمكن الوثوق به.

انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

موسكو

واشنطن

الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

موسكو: واشنطن تحاول بعقوباتها عرقلة دول أخري في تنفيذ الاتفاق النووي

معظم المشاهدات

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

رویترز:

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

بقاء الاتفاق النووی رهن بضمان مصالح ایران

مندوب ایران فی الوكالة الذریة:

بقاء الاتفاق النووی رهن بضمان مصالح ایران

مديرة الخطوط الجوية الايرانية تدعو `إياتا` لدعم ايران امام الحظر الاميركي

مديرة الخطوط الجوية الايرانية تدعو 'إياتا' لدعم ايران امام الحظر الاميركي

ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق

ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق

النائب مطهري: وحدة الدول الاسلامية تسرّع تحرير فلسطين

في طاولة مستديرة لوكالة 'ريانوفوستي'

النائب مطهري: وحدة الدول الاسلامية تسرّع تحرير فلسطين

أحدث الأخبار

انفجار مستودع للعتاد في منطقة بحر النجف

انفجار مستودع للعتاد في منطقة بحر النجف

ينبغي علي الامة الاسلاميه كلها الاهتمام بالقضية الفلسطينية

محلل و خبير سياسي سوري :

ينبغي علي الامة الاسلاميه كلها الاهتمام بالقضية الفلسطينية

يوم القدس لهذا العام من اكثر المراحل التاريخية حساسية لفلسطين

الخارجية الايرانية:

يوم القدس لهذا العام من اكثر المراحل التاريخية حساسية لفلسطين

قتلي وجرحي في حادث التفجير بمدينة الصدر في بغداد

قتلي وجرحي في حادث التفجير بمدينة الصدر في بغداد

موسكو: واشنطن تحاول بعقوباتها عرقلة دول أخري في تنفيذ الاتفاق النووي

موسكو: واشنطن تحاول بعقوباتها عرقلة دول أخري في تنفيذ الاتفاق النووي

موضوعات مرتبط