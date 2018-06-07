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الحكومة الایرانیة تؤكد علي المشاركة الواعیة والمكثفة فی مسیرات یوم القدس

طهران / 6 حزیران / یونیو /ارنا-
اكدت الحكومة الایرانیة علي المشاركة الواعیة والمكثفة فی مسیرات یوم القدس العالمی تلبیة للنداء التاریخی للامام الراحل وتوجیهات قائد الثورة، معتبرة ذلك السبیل الوحید للتصدی لاستمرار وقاحات وممارسات الكیان الصهیونی الاستفزازیة.

وجاء فی جانب من البیان الصادر عن الحكومة الایرانیة الیوم الاربعاء، اننا فی هذا العام مقبلون علي یوم القدس العالمی والاستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطینی المظلوم والاعزل حیث الكیان الصهیونی اصبح اثر الاجراءات الاستفزازیة والدعم الشامل من جانب الحكومة الامیركیة وحلفائهما الاقلیمیین، اكثر وقاحة من الماضی وقد ارتكب جریمة اخري ضد البشریة بانتهاكه حرمة قضیة مسلمی العالم والمجازر غیر المسبوقة التی ارتكبها ضد اهالی غزة فی یوم النكبة.
واضاف، ان الشجرة الطیبة لیوم القدس العالمی الذی یعد تراثا للامام الخمینی الراحل (رض) فی الدفاع عن الشعب الفلسطینی المظلوم، قد شمخت فی ظل توجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة ومواكبة وتعاطف الشعب الایرانی الثوری، بحیث اضحت الیوم شجرة عملاقة ونموذجا للوحدة بین جمیع مسلمی العالم ضد ظلم قوي الهیمنة العالمیة والغاصبین الصهاینة قتلة الاطفال وان عیون جمیع الشعوب فی مختلف نقاط العالم قد اخذت ترنو الیها.
ودعا البیان للمشاركة الحماسیة فی مسیرات العام الجاری لمناسبة یوم القدس العالمی واضاف، لاشك ان السبیل الوحید لمواجهة استمرار وقاحات واجراءات الكیان الصهیونی الاستفزازیة، یتمثل فی المشاركة الواعیة وتلبیة النداء التاریخی الحكیم للامام الراحل وتوجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة.
واكد بان من الجدیر ان یثبت الشعب الایرانی عزمه من جدید فی الدفاع عن الاهداف الحقة للشعب الفلسطینی المظلوم وسیكون النصر النهائی حلیفا للمظلومین ودعاة الحق بالتاكید وان وعد الله لقریب ان شاء الله.
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الحكومة الایرانیة تؤكد علي المشاركة الواعیة والمكثفة فی مسیرات یوم القدس

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