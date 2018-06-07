ايران تقف الي جانب العراق في مرحلة البناء كما في مرحلة الحرب ضد الارهاب

وخلال لقائه نائب رئيس الجمهورية العراقية اسامة النجيفي في بغداد الاربعاء، استعرض السفير مسجدي رؤية الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه قضايا المنطقة والعالم وقال، ان ايران تدعم دوما مطالب وارادة الشعوب، وبناء علي ذلك فانها ترحب باقامة الانتخابات في العراق، وتدعم الحكومة المنبثقة عن ارادة الشعب.

واشار الي العلاقات الطيبة جدا لايران مع الشعب العراقي بمختلف اطيافه ومكوناته واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مثلما وقفت الي جانب الحكومة والشعب العراقي في الحرب ضد الارهاب فانها تقف الي جانب هذا البلد الصديق والجار في مرحلة اعادة البناء والاعمار ايضا.

واكد بان ايران تضع منجزاتها العلمية والصناعية والخدمات التقنية والهندسية التي تمتلكها تحت تصرف الحكومة والشعب العراقي من اجل النهوض بالعراق.

واعرب السفير الايراني عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين لتصبح انموذجا للعلاقات بين بلدين جارين.

واشار الي نقض العهد من الجانب الأميركي بانسحابه من الاتفاق النووي وقال، ان الاتفاق كان مرضيا للجميع، وقرار الرئيس الأميركي يعد قرارا خاطئا كما أن الجمهورية الاسلامية قادرة علي تخطي العقوبات والأزمات التي يسببها الموقف الأميركي.

من جانبه عرض نائب رئيس الجمهورية العراقية اسامة النجيفي، رؤيته في تشكيل الحكومة القادمة، مؤكدا ضرورة ارساء الاستقرار الأمني والسياسي والتوجه إلي الاعمار والبناء .

وقال النجيفي في بيان صدر عقب اللقاء إنه 'تم في الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الجارين الصديقين والملفات ذات الاهتمام المشترك فضلا عن بحث تطورات الملف النووي بعد انسحاب الجانب الأميركي من الاتفاقية'.

واشار النجيفي الي 'أهمية العلاقات المتطورة علي مصالح الشعبين العراقي والايراني'، مؤكدا 'ضرورة ارساء الاستقرار الأمني والسياسي والتوجه إلي الاعمار والبناء'.

وبشأن موضوع الانتخابات التشريعية أكد النجيفي علي 'معالجة الشكاوي كلها في ضوء القانون والعدالة وتعزيز ثقة الشعب بالعملية الانتخابية'، مشيرا إلي أن 'أمامنا تحديات كبيرة في ملفات مهمة مثل الخدمات والاقتصاد وترسيخ الأمن ، ولابد من تقوية المؤسسات الأمنية والسيطرة علي السلاح'.

كما عرض النجيفي، بحسب البيان، 'رؤيته في تشكيل الحكومة القادمة'، مؤكدا علي 'أهمية المشاركة الواسعة وضرورة الابتعاد عن الفساد بكل أنواعه وأشكاله'.

انتهي ** 2342

