خمسة جرحي جراء الهزة الارضية التي ضربت ياسوج جنوب غرب ايران

وقال خالدي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' اليوم الاربعاء انه من بين الهزات الارضية الثلاث التي ضربت اليوم مدن سربل ذهاب (كرمانشاه) وياسوج (كهكيلوية وبوير احمد) ورباط بشت بادام (يزد) كان هنالك 5 جرحي فقط في الهزة التي ضربت منطقة سي سخت في ياسوج.

واضاف، ان شخصا واحدا من الجرحي قد عولج ميدانيا فيما تم نقل الاربعة الاخرين الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

يذكر ان هزة ارضية ضربت ضواحي ياسوج بقوة 4.2 درجة علي مقياس ريختر في الساعة 12 و 21 دقيقة و 4 ثوان من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (السابعة و 49 دقيقة و 4 ثوان صباحا بتوقيت غرينتش).

كما ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر ضواحي سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران في الساعة 4 و 37 دقيقة و 6 ثوان فجرا (الساعة الثانية عشرة و 7 دقائق و 6 ثوان بعد منتصف ليلة الثلاثاء –الاربعاء بتوقيت غرينتش).

وضربت هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر قرية رباط بشت بادام في محافظة يزد وسط ايران في الساعة الثالثة و 10 دقائق و 36 ثانية عصرا بالتوقيت المحلي (العاشرة و40 دقيقة و 36 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش).

انتهي ** 2342

