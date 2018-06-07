هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب يزد وسط ايران

طهران / 6 حزيران / يونيو /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر اليوم الاربعاء قرية رباط بشت بادام في محافظة يزد وسط ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران بان الهزة الارضية وقعت في الساعة الثالثة و 10 دقائق و 36 ثانية عصر اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي (العاشرة و 40 دقيقة و 36 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش).
واضاف، ان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.82 والطول الشرقي 55.74 درجة.
ولم تصل لغاية اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية التي وقعت في قرية رباط بشت بادام التي تبعد 220 كم عن مركز محافظة يزد.
يذكر ان هزات ارضية ضربت اليوم الاربعاء 3 مدن اخري في البلاد وهي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران بقوة 4.1 ريختر ومدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران بقوة 4.2 ريختر ومنطقة مجن التابعة لمدينة شاهرود بمحافظة سمنان شرق طهران بقوة 3.1 ريختر.
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هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب يزد وسط ايران

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