وزير التجارة الايرلندي: قرار اميركا تجاه الاتفاق النووي لن يدوم

واضاف تد خلال لقائه وزير التعاون والعمل و الرخاء الاجتماعي الايراني علي ربيعي علي هامش الاجتماع السنوي لـ 107 لمنظمة العمل الدولية ان الاتفاق النووي وفر ارضية مناسبة لتعزيز العلاقات.

وتابع قائلا اننا نمر بظروف حساسة و الجميع بحاجة الي السلام، واكد علي ضرورة تسويه الخلافات من خلال اجراء الحوار، معربا عن امله بالغاء الحظر المفروض علي ايران.

وفيما وصف ايران بانها دولة كبيرة يجب تعزيز البني التحتية فيها اضاف ان بلاده ترغب في زيادة حجم صادرتها الي ايران سيما في المجال الزراعي والتقني.

من جانبه اكد وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني خلال هذا اللقاء انه التقي العديد من نظرائه وانهم اكدوا علي معارضتهم لانسحاب امريكا من الاتفاق النوي كما ان هذا القرار لقي معارضة حتي في داخل امريكا.

وتابع ربيعي قائلا انه لو لم تكن السياسة الي انتهجتها ايران بدعم سوريا و العراق لكان داعش الان يهدد اوربا باسرها إلا ان امريكا لا تدرك هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بارضيات التعاون بين البلدين اوضح انه يمكن التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما فيها تقديم الخدمات الاجتماعية وفي قطاعات النفط و الغاز و البتروكيماويات.

انتهي**1110** 2342

