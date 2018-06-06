انباء عن إلغاء مباراة الأرجنتين والكيان الصهيوني

وكان من المقرر أن يستضيف إستاد تيدي كوليك بالقدس المباراة التي تأتي في إطار استعدادات الأرجنتين لخوض كأس العالم في روسيا الشهر الحالي.

ولم يصدر عن أي من المنتخبين أي قرار رسمي بإلغاء المباراة لكن من المتوقع بشكل كبير إلغاء المباراة.

وحث جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني الجماهير علي حرق صور وقمصان هداف برشلونة التاريخي، ليونيل مسي، في حال حضوره إلي القدس للمشاركة في المباراة.

وقال الرجوب في رسالة إلي كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، إن إسرائيل تستخدم المباراة “كأداة سياسية” بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلي القدس.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في حيفا لكن السلطات الصهيونية ساهمت في نقلها إلي القدس، ما أزعج الشعب الفلسطيني في ظل نقل السفارة الأمريكية إلي القدس.

وشن الرجوب حملة ضد الأرجنتين، لا سيما ميسي، مشيرًا إلي أن لديه ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، وآسيا وأفريقيا قد ينزعجون بلعبه في القدس.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للصحفيين بعد مغادرته مكتب القنصلية الأرجنتينية عن ميسي “إنه رمز كبير لذلك سنستهدفه شخصيًا ونطالب الجميع بحرق صورته وقميصه، مازلنا نأمل في ألا يأتي ميسي إلي القدس”.

انتهي**2054 ** 2342

