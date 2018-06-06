انباء عن إلغاء مباراة الأرجنتين والكيان الصهيوني

بيروت/6 ايار/مايو/ارنا- نقلت صحيفة هارتس الصهيونية عن وسائل إعلام أرجنتينية أن الاتحاد المحلي قرر إلغاء مباراة المنتخب الودية أمام إسرائيل، المقررة يوم السبت المقبل في القدس بعد ضغط فلسطيني.

وكان من المقرر أن يستضيف إستاد تيدي كوليك بالقدس المباراة التي تأتي في إطار استعدادات الأرجنتين لخوض كأس العالم في روسيا الشهر الحالي.
ولم يصدر عن أي من المنتخبين أي قرار رسمي بإلغاء المباراة لكن من المتوقع بشكل كبير إلغاء المباراة.
وحث جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني الجماهير علي حرق صور وقمصان هداف برشلونة التاريخي، ليونيل مسي، في حال حضوره إلي القدس للمشاركة في المباراة.
وقال الرجوب في رسالة إلي كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، إن إسرائيل تستخدم المباراة “كأداة سياسية” بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلي القدس.
وكان من المقرر أن تقام المباراة في حيفا لكن السلطات الصهيونية ساهمت في نقلها إلي القدس، ما أزعج الشعب الفلسطيني في ظل نقل السفارة الأمريكية إلي القدس.
وشن الرجوب حملة ضد الأرجنتين، لا سيما ميسي، مشيرًا إلي أن لديه ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، وآسيا وأفريقيا قد ينزعجون بلعبه في القدس.
وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للصحفيين بعد مغادرته مكتب القنصلية الأرجنتينية عن ميسي “إنه رمز كبير لذلك سنستهدفه شخصيًا ونطالب الجميع بحرق صورته وقميصه، مازلنا نأمل في ألا يأتي ميسي إلي القدس”.
انتهي**2054 ** 2342



برچسب ها

سياسي

الأرجنتين

الكيان الصهيوني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

انباء عن إلغاء مباراة الأرجنتين والكيان الصهيوني

معظم المشاهدات

تزويد الاسطول الجوي المدني الايراني ب11 طائرة حديثة

المديرة التنفيذية لشركة 'ايران اير'

تزويد الاسطول الجوي المدني الايراني ب11 طائرة حديثة

البنی التحتیة لمنشآت مجمع نطنز الكهربائیة جاهزة لمئات آلاف وحدة فصل

رئیس منظمة الطاقة النوویة الایرانیة:

البنی التحتیة لمنشآت مجمع نطنز الكهربائیة جاهزة لمئات آلاف وحدة فصل

قائد الثورة مخاطبا الشباب العرب: شعوبكم تعقد الامل عليكم

في كلمة باللغة العربية...

قائد الثورة مخاطبا الشباب العرب: شعوبكم تعقد الامل عليكم

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

رویترز:

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

المشاركة في مسيرات اليوم العالمي للقدس مسؤولية كل مسلم

آية الله جنتي:

المشاركة في مسيرات اليوم العالمي للقدس مسؤولية كل مسلم

أحدث الأخبار

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب يزد وسط ايران

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب يزد وسط ايران

وزير التجارة الايرلندي: قرار اميركا تجاه الاتفاق النووي لن يدوم

وزير التجارة الايرلندي: قرار اميركا تجاه الاتفاق النووي لن يدوم

انباء عن إلغاء مباراة الأرجنتين والكيان الصهيوني

انباء عن إلغاء مباراة الأرجنتين والكيان الصهيوني

وزير العمل الكرواتي: ملتزمون مع الاتحاد الاوروبي بالاتفاق النووي

وزير العمل الكرواتي: ملتزمون مع الاتحاد الاوروبي بالاتفاق النووي

مديرة الخطوط الجوية الايرانية تدعو `إياتا` لدعم ايران امام الحظر الاميركي

مديرة الخطوط الجوية الايرانية تدعو 'إياتا' لدعم ايران امام الحظر الاميركي

موضوعات مرتبط