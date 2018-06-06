وزير العمل الكرواتي: ملتزمون مع الاتحاد الاوروبي بالاتفاق النووي

طهران / 6 حزيران / يونيو /ارنا-
اكد وزير العمل الكرواتي ماركو بافويتش التزام ودعم بلاده بمعية الاتحاد الاوروبي للاتفاق النووي.

وخلال اجتماعه بوزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية الايراني علي ربيعي اليوم الاربعاء علي هامش الاجتماع الـ 107 لمنظمة العمل الدولي المنعقد في جنيف، قال بافوتش، ان العلاقات بين البلدين متقدمة.
واضاف، ان مدراء شركات صنع عربات القطارات ابدوا استعداد شركاتهم لتصليح العربات الايرانية وتم الاتفاق علي تخصيص 10 ملايين دولار لتنمية التعاون بين الجانبين.
واعتبر العقبات المصرفية من العوامل المبطئة والمعرقلة للتجارة بين البلدين.
واعرب عن امله بتطوير التعاون بين البلدين وفقا للاتفاقيات المبرمة في مجال البتروكيمياويات والنفط والغاز.
ولفت الي انه كانت هنالك محادثات بين الجانبين لنقل تكنولوجيا تصنيع السفن من كرواتيا الي ايران.
من جانبه اعتبر وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية الايراني سكك الحديد وتصليح عربات القطارات والصناعات البتروكيمياوية والنفط والغاز من مجالات التعاون بين البلدين.
واشار ربيعي الي اتفاقية انتاج الادوية المشتركة واضاف، انه وفي ضوء المحادثات التي جرت مع شركة 'آر سبورت' فمن المؤمل بدء التعاون في قطاع تصليح السفن في جنوب ايران قريبا.
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وزير العمل الكرواتي: ملتزمون مع الاتحاد الاوروبي بالاتفاق النووي

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