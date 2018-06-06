مديرة الخطوط الجوية الايرانية تدعو `إياتا` لدعم ايران امام الحظر الاميركي

وتزور شرف بافي مدينة سيدني الاسترالية للمشاركة في الاجتماع الرابع والسبعين لـ 'إياتا' حيث التقت هناك مديره العام علي هامش الزيارة.

وتم التاكيد خلال هذا اللقاء علي ان مواقف شركة 'هما' للطيران حيال معايير الامن والسلامة والامن المستدام باتت واضحة لكبار مدراء 'إياتا'، إلا إن توطيد التعاون بين شركات الطيران وايران لتقديم الدعم لشركة 'هما' في مجال ضمان امن الطيران، بحاجة الي اجراء دراسات اكثر للحصول علي اليات تجعل هذه الشركات بمنأي عن الحظر الامريكي.

يذكر ان الاتحاد الدولي للنقل الجوي 'إياتا' يضم في عضويته 240 شركة طيران وتم تأسيسه في نيسان/ ابريل عام 1945 في مدينه هافانا الكوبية.

ويستحوذ اعضاء 'إياتا' علي 83 في المئة من النقل الجوي في العالم.

وكان الرئيس الامريكي قد اعلن اخيرا من جانب واحد وفي اطار اجراء غير مشروع ومنتهك للمعايير الدولية انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع ايران، وقال بانه سيعيد فرض اجراءات الحظر علي ايران مهددا بفرض عقوبات علي الشركات المتعاملة مع ايران.

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