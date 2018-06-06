بري: إيران موجودة في سوريا بطلب من حكومتها

وقال بري في مقابلة مع وكالة 'سبوتنيك' إن 'إيران موجودة في سوريا بطلب من الدولة السورية، تماما كما أن الوجود الروسي في سوريا قد جاء بطلب من الحكومة السورية'.

وفي ما يتعلق بـ'حزب الله'، قال بري إن الحزب 'موجود في بلده، لأنه لو لم يكن متواجداً هناك، لكان 'داعش' قد أصبح هنا' في لبنان.

وردا علي سؤال حول الظرف الذي يمكن من خلاله أن يتحقق هذا الانسحاب، قال بري 'حتي تتحرر سوريا وتصبح أراضيها موحدة'.

وأضاف: 'نحن لدينا في لبنان اليوم حوالي مليون ونصف المليون سوري، ولا نعتبرهم غرباء، فلبنان وسوريا كانتا ولا تزالان توأماً، وبالتالي فإن ما يحدث في سوريا يؤثر علي لبنان، وأي تقسيم لسوريا هو إعادة لرسم خريطة المنطقة، تماماً كما حدث في (اتفاقيات) سايكس-بيكو.'

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