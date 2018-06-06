بقاء الاتفاق النووی رهن بضمان مصالح ایران

وفی الاجتماع الفصلی للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الذی عقد یوم امس لدراسة التقریر الاخیر للمدیر العام للوكالة حول تنفیذ الاتفاق النووی، استعرض نجفی مواقف الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حول التطورات الاخیرة خاصة بعد خروج امیركا من الاتفاق.

وقال مندوب ایران، لقد اعلنا مرارا بان التنفیذ الكامل والمتبادل للتعهدات من قبل جمیع الاطراف یشكل الصرح الاساس للاتفاق النووی وبمثابة العنصر الحیوی لدیمومته.

واشار الي اعلان امیركا الخروج من الاتفاق من جانب واحد والاجراءات اللاحقة للحكومة الامیركیة قائلا، ان هذه الاجراءات تعد تجاهلا تاما للقوانین الدولیة ومیثاق الامم المتحدة ومن شانها ان تضعف مبدا الحل والتسویة السلمیة للخلافات وتعرض التعددیة ومؤسساتها للخطر وتنبئ بالعودة الي العصر الكارثی والفاشل لمنهج التفرد وتشجع علي التمرد وانتهاك القانون.

واشار الي ماضی امیركا غیر البناء فی تنفیذ الاتفاق النووی واضاف، ان الخروج اللاشرعی للحكومة الامیركیة من الاتفاق النووی خاصة اسالیبها العنجهیة لجعل سائر الدول مواكبة لها تنقض بشدة مبدا الوفاء بالعهد وتمس سیادة القانون علي المستوي الدولی وتضعف اهداف ومبادئ میثاق الامم المتحدة وتخلق التحدی امام المؤسسات الدولیة.

واكد نجفی بان الولایات المتحدة یجب ان تعتبر مسؤولة تجاه تداعیات اجرائها المضر والخطیر بالخروج من الاتفاق النووی والذی یعتبر تحدیا لمیثاق الامم المتحدة والقوانین الدولیة.

وتابع مندوب ایران، انه وفی طار تعهد ایران بالقوانین وحل وتسویة الخلافات الدولیة بصورة سلمیة فقد قررت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اللجوء بحسن النیة الي آلیات الاتفاق النووی من اجل الوصول الي حلول وكذلك امكانیة وكیفیة ضمان المصالح الكاملة والحقوق المشروعة للشعب الایرانی من هذا المنجز الدبلوماسی العالمی من قبل سائر اعضاء الاتفاق النووی والشركاء الاقتصادیین الاخرین.

وقال نجفی، انه وفی حال عدم توفیر حقوق ومصالح الشعب الایرانی بصورة كاملة بعد استخدام السبل المتوفرة فان من حق ایران الذی لا ینكر المبادرة الي اتخاذ اجراءات مناسبة فی الرد علي الاعمال غیر القانونیة الكثیرة والمستمرة للولایات المتحدة خاصة خروجها من الاتفاق النووی وفرضها من جدید جمیع اجراءات الحظر.

واضاف، لو ارید للاتفاق النووی ان یستمر فعلي سائر اعضاء الاتفاق والشركاء الاقتصادیین ان یعطوا الضمانات الكاملة بتوفیر مصالح ایران بلا قید او شرط عبر اجراءات وطنیة واقلیمیة ودولیة مناسبة، اذ ان الشعب الایرانی یرفض ان یستمر فی تنفیذ تعهداته وفقا للاتفاق النووی فی حین تنفذ ضده اجراءات مقیدة واعمال حظر.

واكد مندوب ایران الدائم بانه لا ینبغی السماح للطرف الخارج من الاتفاق بان ینتفع من خروجه غیر القانونی او ان یتمكن من تهدید او ارغام سائر الحكومات علي نقض قرار مجلس الامن الدولی واضاف، انه علي مجلس حكام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ایضا العمل بمسؤولیاتهم بصورة جادة فی هذا المجال وان لا یسمحوا لعضو ما بان یتخذ القرار لسائر الاعضاء.

واكد ضرورة صون معلومات اجراءات الامان النووی المتعلقة بایران من قبل الوكالة، واكد علي مواقف وملاحظات البلاد فی مجال انتاج الماء الثقیل وكذلك التعاریف الملحوظة فی مجال احتیاطی ومخزون الیورانیوم المخصب فی الحد الادني، رافضا بشدة التفسیرات الاعتباطیة لنصوص الاتفاق النووی.

وفی الرد علي مزاعم مندوب الكیان الصهیونی اشار نجفی الي الرؤوس النوویة والمنشات السریة والخارجة عن اجراءات الامان النووی التی یمتلكها وتاریخه الحافل بالعدوان والاحتلال والتمییز العنصری وجرائم الحرب مع الانتهاك الصارخ للعدید من قرارات مجلس الامن الدولی وكذلك مجازره الوحشیة الاخیرة ضد الشعب الفلسطینی المظلوم والاعزل فی قطاع غزة، مؤكدا بان هذا الكیان لا یمكنه بتصریحاته المثیرة للسخریة التغطیة علي برنامجه السری اللامشروع للاسلحة النوویة التی تعد تهدیدا حقیقیا ضد الامن والسلام الاقلیمی والدولی.

انتهي ** 2342

