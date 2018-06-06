شمخاني: يوم القدس رمز تلاحم العالم الاسلامي أمام الكيان الصهيوني

ودعا شمخاني اليوم الاربعاء الشعب الايراني العظيم إلي المشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس العالمي و اضاف ان هذا اليوم المبارك هو تراث تركه لنا الامام الراحل و يعد رمزا للتلاحم في العالم الاسلامي للدفاع عن مبادئ فلسطين و المقاومة أمام ظلم وعدوان هيمنة الكيان الصهيوني وحماته.

واعتبر دعم ايران لمبادئ فلسطين بانه ينبثق من الايمان و المنطق و يعد واجبا دينيا، مؤكدا ان الانتصارات التي حققها محور المقاومة في سوريا عزز من الثقة بالنفس وشجع الدول الاسلامية علي الوقوف بوجه غطرسة الكيان الصهيوني.

واضاف إن الشعب الفلسطيني البطل والشجاع لم ييق بانتظار المفاوضات و قرارات يتخذها الاخرون بل جسد حميته الاسلامية في الدفاع عن القدس الشريف و مبادئ فلسطين من خلال الجهاد و التضحية في مواجهة هذا الكيان القاتل للاطفال.

ووصف يوم القدس العالمي كابوسا للمجرمين الصهاينة واضاف ان قادة الكيان الصهيوني وعشية يوم القدس، لجأوا إلي قتل الشعب الفلسطيني و استهداف المسعفين ليظهروا ذروة قسوتهم من جهه و من جهه اخري يطرقون ابواب الدول الاوربية لإضعاف الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها اهم داعم للشعب الفلسطيني.

واضاف ان المشاركة المليونية والجماهيرية للامة الاسلامية و احرار العالم في مسيرات يوم القدس العالمي ستحبط مساعي الكيان الصهيوني و تثبت انه و رغم العديد من المؤامرات التي يلجأ اليه نظام الهيمنة، فان قضية فلسطين و تحرير القدس الشريف من براثن الكيان الصهيوني لا زالا يشكلان اولوية العالم الاسلامي وسنقترب من اليوم الذي يقضي فيه تراث الامام الراحل علي الكيان الصهيوني المزيف والمثير للحروب.

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