القاء القبض علي خلیة ارهابیة فی شرق ایران

وقال الموقع ان القوات الخاصة للامن الداخلی فی خراسان الجنوبیة القت القبض علي 3 عناصر من خلیة ارهابیة كانوا یعتزمون القیام بعملیات ارهابیة فی لیالی القدر وبمعیتهم كمیات من المتفجرات.

وفی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' الیوم الاربعاء اكد مساعد قائد قوي الامن الداخلی للشؤون الاجتماعیة العقید محمد رضا سرافرازی، هذا النبأ وقال، انه سیتم الاعلان عن المزید من التفاصیل حول هذه العملیات بعد اجراء التحقیقات اللازمة.

واضاف العقید سرافرازی، ان الاخبار المكملة ستوضع تحت تصرف وسائل الاعلام الیوم او غدا.

یذكر ان لمحافظة خراسان الجنوبیة حدودا مشتركة مع افغانستان بطول 460 كم.

انتهي ** 2342

