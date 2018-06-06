كاتب وصحفي عراقي لـ(ارنا):

الامام الخميني نجح في ارساء دولة قوية وملبية لمتطلبات العصر

بغداد/6 حزيران/يونيو/ارنا-اكد كاتب وصحفي عراقي، ان مفجر الثورة الاسلامية الايرانية، الامام الراحل روح الله الموسوي الخميني(قدس سره الشريف)، نجح في ارساء اسس دولة اسلامية متكاملة وقوية وملبية لمتطلبات العصر.

وقال الكاتب والصحفي العراقي قاسم العجرش، في حديث ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ببغداد، 'ان الامام الخميني، عمل بجد لإقامة دولة مؤسسات، وترسيخ أساس حاكميه القانون، واشتمل دستور الجمهورية الاسلامية علي تصريح لا لبس فيه، بكون الشعب سيد الدولة، وأن مشروعية السلطة، مستمدة من التفويض الشعبي'.
واشار العجرش الي انه 'لا بد من العودة إلي أصل تجربة الإمام الراحل في الحكم، فإشغال الإمام الخميني لموقع قائد الجمهورية الإسلامية في إيران، وتوليه المتزامن لمقامي المرجعية وولاية الفقيه، وضع الفقه السياسي الإسلامي، مرة أخري أمام استحقاق، تطبيق ما جاء في النصوص الإسلامية المقدسة، سواء ما ورد منها في القرآن الكريم، أو ما ورد في السنة النبوية المطهرة، أو ما هو ثابت عن أهل البيت عليهم السلام، وهو استحقاق بدا للوهلة الأولي مستحدثا، لطول غياب الأمة عن حقها، في أن يحكمها من يتبع الشريعة المقدسة، مع أن الشريعة التي نقف أمام ربنا خمس مرات يوميا، لم تقل في نظام الحكم غير ' يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ'.
وقال العجرش في حديثه لـ(ارنا)، 'هناك ثمة مسارين لفهم مصطلح الاحياء الديني، الأول يقول، أن احياء الدين يتطلب العودة الي الماضي، مع تجاهل ظروف العصر الحديث، ومتطلباته ومشاكله ومستجداته، فيما يري الثاني، أن العودة الي الماضي، يجب ان تكون مقرونة بفهم حقائق الحاضر، الزمانية والمكانية ومستجداته، وان وجهة نظر الإمام الراحل السيد الخميني، إنصبت علي النمط الثاني، اذ حاول قدس سره، التعاطي مع المشاكل الراهنة للمسلمين، وسعي الي حلها ومعالجتها، وفق القيم والشريعة الاسلامية، من دون تجاهل الواقع المعاش للمسلمين'.
واضاف الكاتب والصحفي العراقي، 'وهكذا عملت التجربة الإيرانية علي نقل الموروث الفقهي الإسلامي، سيما ما مرتبط بما أسسه أهل البيت عليهم السلام، من عالم التنظير إلي عالم الواقع، مستفيدة من ما توصل إليه القانون الدستوري، والتجربة الديمقراطية للبشرية'.
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الامام الخميني نجح في ارساء دولة قوية وملبية لمتطلبات العصر

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