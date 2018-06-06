محلل هندي: الامام الخميني (ره) منح معني جديدا للسياسة في الشرق الاوسط

نيودلهي/6حزيران/يونيو/ارنا- اكد المحلل السياسي الهندي البارز 'اخلاق عثمان' ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني (ره) قدم تفسيرا جديدا عن السياسة وغير افاق الشؤون السياسية في الشرق الاوسط .

واضاف عثمان في تصريح له لمراسل 'ارنا' اليوم الاربعاء، إنه يجب دراسة دور الامام الخميني (رض) في آفاق الجغرافيا السياسية علي اساس انه لا ينحصر في ايران بل تجاوز هذا الدور ليشمل الشرق الاوسط باكلمها.
واعرب عن اعجابه بان الامام الراحل و رغم إنه كان يعيش في المنفي لم يتمكن من تغيير الحكومة في ايران فحسب بل تحول الي شخصية غيرت مفهوم السياسة في الشرق الاوسط باكلمها.
وتابع قائلا انه و رغم مضي 39 عاما علي انتصار الثورة الاسلامية فان المسليمن لازالوا يحبون الامام الراحل و ذلك يعود الي الخصال الفريدة التي كان يتميز بها.
واضاف ان الامام الخميني (رض) كان اول قائد شكل حكومة السيادة الشعبية في الشرق الاوسط والتي تزداد عناصر قوتها يوما بعد يوم.
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محلل هندي: الامام الخميني (ره) منح معني جديدا للسياسة في الشرق الاوسط

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