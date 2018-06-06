استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

رام الله/ 6 حزيران/ يونيو/ ارنا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قرية النبي صالح.

واختطفت قوات الاحتلال الصهيوني الشاب المطارد عز عبد الحفيظ التميمي (٢١) عاما، بعد اطلاق النار عليه واصابته بجروح حرجة خلال مواجهات لا تزال مندلعة في قرية النبي صالح شمال رام الله قبل أن تبلغ الارتباط الفلسطيني باستشهاده.
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي علي الشاب من مسافة أقل من مترين، وأصابوه بثلاث رصاصات في الرقبة، ومنعوا أهالي القرية من تقديم العلاج له، أو نقله بسيارة إسعاف، واعتدي الجنود علي كل من حاول مساعدته.
والشاب التميمي تطارده قوات الاحتلال وحاولت اعتقاله أكثر من مرة، وكان جيش الاحتلال يفشل في ذلك.
كما أصيب مواطن آخر بالرصاص الحي في المواجهات المندلعة حتي اللحظة في القرية.
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

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