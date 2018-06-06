أصداء ثورة الامام الخميني تصدح في أرض المقاومة

وحضر هذه المراسم ممثلون عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان والأحزاب المختلفة، إضافة إلي شخصيات دبلوماسية من خارج لبنان، وبعض الشخصيات السياسية والثقافية والدينية اللبنانية والفلسطينية.

وقال النائب في البرلمان اللبناني 'أيوب حميد' ممثل رئيس مجلس النواب ' نبيه بري' لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (ارنا) أن المناسبة اليوم هي ذكري ارتحال الامام الخميني (قدس الله سره الشريف)، وهذه المناسبة هي مستعادة دائماً في أذهان وعقول وقلوب كل المؤمنين بالتغيير والتحرر علي المستوي ليس فقط العربي والاسلامي، إنما أيضاً علي المستوي العالمي.

وأضاف: نحن من هذه المناسبة ومن وحي التعاليم والممارسات التي جاهد فيها الامام الخميني رضوان الله عليه نستطيع أن نغرف ونغرف ولا نمل من هذا البحر الدافق.

وشدد جريح المقاومة و الوالد لثلاثة شهداء قضوا في مواجهة الصهاينة و التكفيريين 'حاج سامي مسلماني' أن بعثة الامام الخميني رضوان الله عليه في القرن الحالي الذي نحن فيه هي بعثة جديدة لمحمد صلي الله عليه وآله وسلم لرفع شأن هذه الأمة بعد أن هوت في أحضان الكفر والظلم العالمي.

وتابع القول: الامام الخميني هو مخلص هذه الأمة وباني عهد دولة محمد (ص) في هذا العصر، لذلك نعتبر الامام الخميني (رض) هو مفجر روح الثورة الجديدة ثورة ٦١ الهجرة التي قادها الامام الحسين (ع) وهو حسين هذا العصر. نعما له هذا الجهد وهذا الفكرالأصيل الذي أعاد للأمة عزها وفخرها وكرامتها. له منا ألف رحمة وألف تحية لبقائنا علي هذا الخط.

وأكد مسلماني علي قول الامام : نحن نقول لن نترك السلاح ولن نلقي السلاح، لبيك يا خميني، لبيك يا خامنئي، لبيك يا حسن نصر الله.

وصرح ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 'الأب عبدو أبو كسم' أن الامام الخميني قاد ثورة في إيران ليغير صورة هذا البلد وليحارب الفساد وليحارب كل أشكال الظلم، وبالتالي سعي إلي أن تكون هناك ثورة تبني الأوطان وتبني الشعوب.

وأردف: لا بدّ من قراءة مسيرة الامام الخميني حتي نستفيد مما أتت به هذه الثورة من أمور إيجابية علي صعيد البلد الإيراني، وعلي صعيد الإنسان في إيران. نأمل أن تكون هذه الثقافة ثقافة التحرر وعدم الاستعباد والحرية والسيادة هي ثقافة كل الأجيال الصاعدة في كل بلدان العالم.

وإعتبر رئيس مكتب الدعوة في حركة التوحيد الاسلامي 'الشيخ محمد الزعبي' في حديثه مع مراسلنا أن الامام الخميني (قدس سره) غير نظرة العالم ونظرة المسلمين أنفسهم إلي الإسلام.

أضاف: كنا نقول بأن الإسلام يجب أن يطبق ويجب أن نقيم دولة إسلامية، كان هذا المشروع مشروعاً مطروحا قبل الامام الخميني بعشرات السنين. منذ سقوط الخلافة الإسلامية والعالم الإسلامي يريد أن يستعيد هذا المشروع وهذا النظام الإسلامي، لكن الحقيقة أن الحديث عن النظام الإسلامي كان قبل الامام الخميني حديثا انشائيا، حديثا عاطفيا، حديث حب للإسلام.

وتابع: عندما جاء الإمام الخميني رحمه الله وقام بثورته التي عرفت كيف تجمع كل طاقات الأمة، وكيف توجهها بتوجيه واحد بخطاب يشبه خطاب رسول الله(ص) أو يتطابق مع خطاب رسول الله من حيث إنه لم يكن يملك لا مالا ولا شيئا سوي أن يستفز الصدق في نفوس الناس ليتحركوا من أجل الإسلام، وبالفعل تحرك الناس ولم يتوقف الأمر عند تحريك الناس لمجرد اسقاط نظام الشاه، وانما استمرت المسيرة.

و رأي الزعبي أن 'الإمام استمر بترسيخ الاسلام من خلال إقامة نظام استطاع أن يثبت للعالم أن الإسلام قادر أن يقدم للعالم مشروعاً حضاريا'، قادر أن يقدم للعالم مشروعاً عمليا واقعيا'.

و في حديث مع ارنا قال رئيس المجلس الإسلامي الفلسطيني في الشتات، 'الشيخ محمد نمر زغموت' نسأل الله الرحمة لهذا الامام الراحل، قام بثورته لصالح الشعوب الإسلامية في العالم علي الأخص تحرير الأقصي وفلسطين.

ودعا كل 'من كان يريد أن يتبع الامام الخميني فليتجه إلي القدس وفلسطين لتحريرها'.

وصرح رئيس جمعية منتدي الوحدة للتعاون الاجتماعي 'الشيخ عادل التركي' أن الامام الخميني هو الذي غير منطق الظلم والإستبداد إلي منطق الحرية، واستعاد لجميع المستضعفين في هذا العالم الحرية، وأعلن منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية أن اليوم ايران وغدا فلسطين، وجعل البوصلة الأساسية لهذه الأمة هي القضية المركزية فلسطين.

ووصفت الناشطة الاجتماعية والحوزوية السيدة 'مرتضي' الامام الخميني بالزوج الصالح ، وتابعت القول: كان المثل الأعلي لنا في منزله، ما قرأناه عن الامام الخميني كان يجسد كل المثل العليا للزوج المثالي الصالح في الأسرة. فقد أسس أسرة تكون نموذجا أعلي للأمة الإسلامية ككل، من حيث تعامله مع زوجته ومع أولاده، فقد عاشوا حياة الهناء والسرور بكل معانيها.

وأثني عضو في تجمع العلماء المسلمين 'الشيخ عبدالفتاح الايوبي' علي الدور الكبير الذي لعبه الإمام الخميني (قدس سره) عبر مسيرته الجهادية و العلمية و قال: نستذكر بهذه المناسبة أثره في النهضة التي أثرت في هذه الأمة. النهضة العصرية التي كانت بمثابة التجديد لهذه الأمة ولهذا العصر، لا سيما في إنزاله ما هو مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالي من حيث النهضة والتطور والجهاد الحق المبني علي أسس وآيات قرآنية وسيرة نبوية شريفة.

انتهي**2054 ** 2342

