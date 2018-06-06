الجيش الايراني: يوم القدس العالمي مؤشر لاصطفاف الحق امام الباطل

طهران / 6 حزيران / يونيو /ارنا-
اصدر جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الاربعاء بيانا اعتبر فيه يوم القدس العالمي مؤشرا الي اصطفاف الحق امام الباطل، والعدل امام الظلم.

وجاء في البيان الصادر عن الجيش الايراني، ان يوم القدس هو يوم تضامن ووحدة وتعاطف الشعوب الاسلامية مع الشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة المؤامرة الخبيثة والبغيضة للكيان الصهيوني واميركا المجرمة.
واعتبر البيان يوم القدس رمزا لمعارضة النهب والغطرسة والابادة البشرية ضد شعب مظلوم ومعارض للقوي الشيطانية، واضاف، ان يوم القدس هو ثمرة للرؤية الاستراتيجية للامام الخميني (رض) والنظرة الثاقبة لسماحة قائد الثورة الاسلامية في تكريم قبلة المسلمين الاولي وبضعة الاسلام.
واضاف البيان، انه خلال الاعوام الاخيرة حاول الاعداء من خلال اثارة التفرقة في جبهة الاسلام عبر دعم الجماعات الارهابية والتكفيرية في المنطقة، ان يجعلوا القضية الفلسطينية في طي النسيان وان يصبح الكيان الصهيوني في نطاق آمن.
وقال، ان اميركا بنقل سفارتها الي القدس قد اعتدت مرة اخري علي الاسلام والمسلمين في محاولة يائسة للاستمرار بحياة الكيان الصهيوني اللاشرعي وقمع نداء الحق للشعب الفلسطيني المظلوم.
وتابع البيان، للاسف ان بعض القادة العرب في المنطقة بصمتهم ازاء الخطوة الاميركية العدوانية والوقحة واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني قد خانوا القضية والشعب الفلسطيني العظيم ولكن عليهم ان يعلموا بان شعوب العالم تري ما يجري وان التاريخ هو الذي سيحكم صوابا.
واضاف البيان، اليوم ومع اضمحلال الجماعات الارهابية في المنطقة، اصبح الكيان الصهيوني متوترا ومعزولا وهو بارتكاب جرائمه الجديدة قد بات مفضوحا اكثر مما مضي وسائرا في منحدر السقوط والفناء وسيشهد العالم ان شاء الله انهيار هذا الكيان الاجرامي قريبا.
واكد البيان بان الشعب الايراني كحامل لراية هذا اليوم العزيز سيطلق هذا العام ايضا صرخات المناداة بالعدالة ومقارعة الظلم ضد اميركا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب ويعلن عن استنكاره لعدوانهما وظلمهما ولاشك ان الوعد الالهي حول فناء الظالمين الذي تجلي في الكلام الذي بشر به سماحة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) سيتحقق وسيشهد العالم الانهيار الكامل للكيان الصهيوني قريبا.
وقال البيان، ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتزامه الرؤي العميقة والحكيمة لقائد الثورة الاسلامية وولي امر المسلمين (مد ظله العالي) باعتبار يوم القدس يوم اختبار كبير للشعوب الاسلامية ومن المظاهر الحقيقية لوحدة وتلاحم العالم الاسلامي، يعلن بان كوادر واسرة الجيش الكبيرة والغيورة والثورية سيشاركون اكثر كثافة من الماضي، يدا بيد الشعب الايراني العظيم والابي والشعوب الحرة والمناهضة للظلم في العالم، في مسيرات يوم القدس وينادون بالموت للكيان الصهيوني.
يذكر ان الشعب الايراني والشعوب الاسلامية والحرة في العالم تنظم في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك مسيرات يوم القدس العالمي دعما للشعب الفلسطيني وقضية القدس، وتلبية للنداء التاريخي الذي اطلقه الامام الخميني الراحل (رض).
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الجيش الايراني: يوم القدس العالمي مؤشر لاصطفاف الحق امام الباطل

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