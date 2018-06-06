وحدات حماية الشعب الكردية تنسحب من منبج السورية

ووفقا لوسائل الاعلام السوريه، قالت الوحدات الكردية انها سحبت مستشاريها العسكريين من منبج، وذلك بعدما أبقت لأكثر من عامين علي مدربين عسكريين بهدف تدريب مقاتلين محليين عقب طرد جماعة داعش الارهابية منها.

واضافت انه تم تسليم المجلس العسكري زمام الامور في المدينة، مشيرة الي انها ابقت علي مجموعة من المدربين العسكريين، وذلك بالتنسيق والتشاور مع التحالف الدولي.

اعلان الوحدات الكردية سبقه اعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن خطة العمل، التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأميركي تقضي بسحب الأسلحة من المقاتلين الأكراد في مدينة منبج، حيث اكد ان خطة العمل بشأن منبج سيبدأ تنفيذها خلال عشرة أيام، وسيكون ذلك علي امتداد ستة أشهر، مضيفا أن هذا النموذج يتعين أن يطبق في المستقبل علي الرقة وكوباني ومناطق سورية أخري تسيطر عليها وحدات حماية الشعب.

وقال جاويش أوغلو :'إن خطوتنا التي سنتخذها في منبج مهمة من أجل مستقبل سوريا وفرصة لإعادة علاقاتنا المتدهورة مع الولايات المتحدة إلي مسارها، لذا يجب تنفيذ الخارطة'.

وطردت وحدات الحماية الكردية المتشكلة من فصائل كردية وعربية في آب/أغسطس عام 2016 جماعة داعش الوهابية من مدينة منبج بعد معارك عنيفة.

فيما هددت تركيا مراراً بشن عملية عسكرية ضدها، حيث أثارت تهديدات تركيا توتراً بينها وبين حليفتها واشنطن، وتندد أنقرة دائماً بالدعم الأميركي للوحدات الكردية، وهي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة حزبا ارهابيا.

انتهي ** 1487 ** 2342

