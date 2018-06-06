ممثل ارامنة شمال ايران في مجلس الشوري الاسلامي:

سنجسد التلاحم الوطني في مسيرات يوم القدس العالمي

طهران/ 6حزيران/يونيو/ارنا – وصف الممثل عن ارامنة شمال ايران في مجلس الشوري الاسلامي 'كارن خانلري'، المناسبات الوطنية و الدينية رمزا للتلاحم واضاف إننا سنجسد الوحدة والتلاحم الوطني من خلال المشاركة الجماهيرية في مسيرات اليوم القدس العالمي .

وفي حديث لمراسل 'ارنا' اكد خانلري اليوم الاربعاء علي ضرورة مشاركة جميع اطياف الشعب بمختلف توجهاته ومكوناته السياسية والدينية والثقافية والقومية في مسيرات يوم القدس العالمي لتجسيد الوحدة والتلاحم الوطني.
وتابع قائلا انه وفي الظروف التي تعمل فيها امريكا والكيان الصهيوني علي الاستقطاب الدولي ضد ايران يتعين علينا أن نعزز الوحدة والتلاحم الوطني.
وشدد بالقول ان العالم ليس لديه مشكلة مع ايران إلا ان امريكا والكيان الصهيوني وعدد قليل من دول المنطقة تعمل علي عرقلة مسار تقدم ايران واقتدارها.
واضاف، ان اغلبية دول العالم تكن احتراما لايران ولا تضمر لها اي عداء وتشيد بدورها البناء في ارساء اسس الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفيما اشار الي مساعي الاعداء لبث الفرقه والخلافات بين الشعب والحكومة في ايران، اضاف ان الاعداء يعملون علي اضعاف ايران من الداخل لذلك لينا أن نتحلي باليقظة ونحول هذه التهديدات الي فرصة.
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سنجسد التلاحم الوطني في مسيرات يوم القدس العالمي

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