القضية الفلسطينية قابلة للحل بعودة الحق الي اصحابه

وفي كلمة له القاها مساء الثلاثاء خلال مراسم احياء ليالي القدر وذكري استشهاد امير المؤمنين الامام علي (ع)، والتي اقيمت في مرقد 'السيدة فاطمة المعصومة' بمدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران، قال المرشح لانتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الاخيرة، انه في القضية الفلسطينية لم تكن خطط الرؤساء الاميركيين السابقين ولا مخطط وخداع الرئيس الاميركي الحالية مؤثرا وان هذا القضية قابلة للحل فقط بعودة الحق الي شعب هذه الارض وهو الشعب الفلسطيني.

واشار الي مخططات الاستكبار الرامية لانهاء القضية الفلسطينية وملايين اللاجئين الفلسطينيين قائلا، ان الاميركيين يريدون حل القضية الفلسطينية في صحراء سيناء من خلال نقل قسم من الشعب الفلسطيني اليه ومنح التابعية للقسم الاخر من الفلسطينيين اللاجئين في الدول المجاورة.

واشار الي ان نصرة المظلومين تعد من الوصايا المهمة للامام علي (ع) في ليلة استشهاده واضاف، انه مثلما قال الامام الراحل فان قضية فلسطين والقدس تعد قضية المسلمين الاولي وكانت علي الدوام في صدر اولويات سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية الا ان المستكرين؛ الاميركيين والصهاينة حالوا دفع هذه القضية الي الهامش من خلال ايجاد داعش وجرائمه الكثيرة كي لا تبقي قضية فلسطين والقدس القضية الجوهرية للعالم الاسلامي.

واعتبر دعم شعوب فلسطين واليمن ولبنان وافغانستان بانه ياتي بناء علي مسؤوليتنا العقيدية وانطلاقا من توصيات الامام علي (ع) في دعم المظلومين.

انتهي ** 2342

