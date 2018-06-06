عشرات القتلي والجرحي من قوات العدوان السعودي بعمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية مسنودين بأبناء تهامة الأحرار نفذوا عملية هجومية علي مواقع قوي الغزو والاحتلال شرق الجاح وتم اجتياز الخطوط الأمامية للعدو وصولا إلي خطوطه الدفاعية التي تم إسقاطها والسيطرة عليها وكذا بعض المزارع والمواقع.



وأشار المصدر إلي أن الهجوم والعمليات العسكرية استغرقت أربع ساعات لتحقيق أهدافها وإسقاط المواقع المستهدفة وسقوط عدد كبير من المرتزقة والغزاة بين قتيل وجريح فيما لاذ العشرات بالفرار نتيجة الهزيمة التي لحقت بهم.



ولفت المصدر إلي أنه تم اغتنام مدرعتين وطقم .. مبينا أن طيران الاستطلاع وطائرات الاباتشي والطيران الحربي شن خمس غارت في محاولة لإسناد قوات العدو.



كما دكت القوة الصاروخية بصاروخين زلزل 1 تجمعات الغزاة والمرتزقة في مواقع هامة علي الساحل الغربي محققة إصابات مباشرة بالإضافة إلي تدمير آلية عسكرية تحمل رشاش عيار 12.7بقذيفة أر بي جي ومصرع طاقمها.



وفي جبهة الجوف نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المرتزقة والغزاة في المتون من بينهم المدعو فلاح بن شافي الهاجري الملقب أبو شافي وهو ضباط كويتي من ضباط تحالف العدوان ويحمل الجنسية السعودية الذي تلقي إصابة قاتلة.



وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل لقوي العدوان علي موقع الجيش واللجان الشعبية في الشريجة بكرش بمحافظة لحج، ومقتل وإصابة عدد من المرتزقة فيما لاذ البقية بالفرار مخلفين عتاد عسكري.



وفي جبهة البقع نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة علي موقع المفتاح في الطلعة قبالة نجران وتمكنوا من السيطرة علي الموقع وسقوط قتلي وجرحي في صفوف المرتزقة.



كما أكد المصدر استمرار العمليات العسكرية وفق الخطط المعدة لها للتنكيل بقوي العدوان ودحرها، انتصارا للحرية والكرامة والشعب اليمني الذي يحقق بصموده الأسطوري اقوي الانتصارات.



انتهي ** 2342

