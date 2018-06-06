تاسيس الكيان الصهيوني كان مؤامرة ضد العالم الاسلامي

جاء ذلك في كلمة القاها السفير ترك ابادي خلال مراسم اقامتها الملحقية الثقافية الايرانية في دمشق مساء الثلاثاء احياء لذكري رحيل الامام الخميني (رض) وتحت شعار 'مكانة القدس في فكر الامام الخميني (رض)'.

واعتبر السفير الايراني احد عوامل عداء النظام الملكي البائد للامام الخميني هو عداؤه للكيان الصهيوني ودعمه للشعب الفلسطيني المظلوم وقال، ان الامام (رض) تحمل الكثير من المشاق وجري نفيه من ايران.

واضاف، ان الامام الراحل دعا العالم الاسلامي كله لمواجهة الكيان الصهيوني ومن هذا المنطلق فقد سمي الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس واعتبره يوم الاسلام.

واعتبر السفير الايراني الفكر السائد علي الحركة الصهيونية بانه فكر ظلامي مناهض لله ولا ينبغي ان يستمر، مؤكدا بان يوم القدس يمكنه ان يشكل نقطة البداية لثقافة وحضارة جديدة في العالم المعاصر.

انتهي ** 2342

