مجلس خبراء القيادة: مسيرات يوم القدس العالمي ستنطلق في أجواء أكثر حماسة

طهران/6حزيران/يونيو/ارنا- اصدر مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا دعا فيه الشعب الايراني المسلم الي المشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس العالمي، مؤكدا بان هذه المسيرات تنطلق هذا العام في اجواء اكثر حماسة.

وجاء في البيان، ان الكيان الصهيوني لا زال يمعن في ارتكاب جرائمه منذ سبعين عاما من احتلال الاراضي الفلسطينية واضافة الي ذلك فان الاجراء المستهجن للرئيس الامريكي دونالد ترامب المتمثل في نقل سفارة بلاده الي القدس الشريف والذي يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية قد اساء الي مشاعر المسلمين واثار غضبهم ومن هذا المنطلق ستسود اجواء اكثر حماسة مسيرات يوم القدس العالمي في هذا العام.
واكد البيان، إن الجميع بات يعرف ان الدعم الشامل الذي تقدمه الادارة الامريكية المجرمة للكيان الصهيوني ودوره المباشر في قتل الشعب الفلسطيني تحت غطاء مكافحة الارهاب ليس إلا خداعا لاستمرار تواجدهما في المنطقة.
وندد مجلس خبراء القيادة بجرائم هذا الكيان المقيت والصمت المخزي لبعض الدول التي تسمي انفسها مسلمة واكد علي حق الشعب الفلسطيني المظلوم في الدفاع عن نفسه والعودة الي ارضه.
كما دعا البيان جميع الشعوب المسلمة في العالم سيما الشعب الايراني الي احياء يوم القدس العالمي وتحقيق مبادئ فلسطين في اطار توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.
يذكر ان الامام الخميني (ره) سمي في العام 1979 الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس العالمي ومنذ ذلك الحين تنطلق كل عام مسيرات حاشدة في مثل هذا اليوم من قبل جميع احرار العالم دعما للقضية الفلسطينية.
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مجلس خبراء القيادة: مسيرات يوم القدس العالمي ستنطلق في أجواء أكثر حماسة

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