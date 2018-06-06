ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق

بغداد/6 حزيران/يونيو/ارنا-غصت العتبات الدينية المقدسة ومختلف اماكن العبادة في مدينة النجف الاشرف، وكربلاء المقدسة والكاظمية وسامراء، خلال الايام والليالي الاخيرة الماضية بحشود الزوار من مختلف مدن العراق، اضافة الي الزوار القادمين من عدة دول اسلامية، لاحياء ليالي القدر المباركة، وذكري استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام).

وتخللت اجواء احياء هذه الليالي المباركة، تلاوة القران الكريم، واداء مراسيم الزيارة للامام علي والامام الحسين عليهما السلام، وقراءة دعاء الجوشن الكبير، وبعض الادعية المأثورة الاخري، واقامة الصلوات.
الي جانب ذلك، اقيمت مجالس العزاء بمناسبة ذكري جرح الامام علي (عليه السلام، ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، وذكري استشهاده في ليلة الحادي والعشرين من هذا الشهر الفضيل).
وبينما اتشحت شوارع وازقة النجف الاشرف بالسواد، وعمتها اجواء الحزن، بدت، وكأنها احتضنت كل الناس من شتي بقاع الارض، اذ لم يعد هناك شبر واحد الا وقد شغله الزوار، ولم تقتصر مظاهر احياء ليالي القدر المباركة وذكري جرح واستشهاد الامام، علي مرقد امير المؤمنين والشوارع والمناطق المحيطة به والقريبة منه وسط المدينة، بل ان الصورة كانت مماثلة في مسجد الكوفة وبيت امير المؤمنين، ومرقد الصحابي ميثم التمار، ومسجد السهلة في قضاء الكوفة (10 كم شمال شرق النجف).
ونفس الشيء تقريبا في كربلاء المقدسة، حيث ان مرقدي الامامين الحسين والعباس عليهما السلام، ومعهما تل الزينبية والمخيم الحسيني، ومقام صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، شهدت مراسيم احياء واسعة شاركت فيها حشود غفيرة من المؤمنين.
ولم يختلف الامر كثيرا في الكاظمية المقدسة، التي تحتضن مرقدي الامامين موسي بن جعفر الكاظم وحفيده الامام محمد بن علي الجواد عليهما السلام، وكذلك مرقدي الامامين علي الهادي وولده الحسن العسكري عليهما السلام، فضلا عن سرداب غيبة الامام المهدي المنتظر في مدينة سامراء.
ووضعت الجهات الحكومية المسؤولة، سواء في الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية في النجف وكربلاء وبعض المدن الاخري، خططا واجراءات امنية شاملة شارك فيها الاف العناصر من قوات الجيش والشرطة الاتحادية والامن الوطني والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب، لتأمين الحماية للزائرين، ومنع حدوث اية خروقات امنية.
الي جانب ذلك وضعت خطط لتسهيل حركة وتنقل الزائرين، وتوفير المستلزمات اللوجيستية وتنظيم عمل المواكب والهيئات الحسينية، كان لادارة العتبات المقدسة دور كبير فيها.
وتعد ليالي القدر المباركة (التاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين)، من الليالي المباركة، التي تعد من افضل الليالي، وتؤكد الروايات اهمية احيائها لما فيها من الاجر والثواب، وهي تتزامن مع ذكري جرح واستشهاد الامام علي عليه السلام علي يد عبد الرحمن بن ملجم، الذي ضربه بالسيف وهو يصلي في مسجد الكوفة، ليلة التاسع عشر من شهر رمضان، واستشهد بعد يومين في سنة 40 هجرية.
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

شهادة امير المؤمنين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق
ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق
ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق
ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق

معظم المشاهدات

تزويد الاسطول الجوي المدني الايراني ب11 طائرة حديثة

المديرة التنفيذية لشركة 'ايران اير'

تزويد الاسطول الجوي المدني الايراني ب11 طائرة حديثة

البنی التحتیة لمنشآت مجمع نطنز الكهربائیة جاهزة لمئات آلاف وحدة فصل

رئیس منظمة الطاقة النوویة الایرانیة:

البنی التحتیة لمنشآت مجمع نطنز الكهربائیة جاهزة لمئات آلاف وحدة فصل

قائد الثورة مخاطبا الشباب العرب: شعوبكم تعقد الامل عليكم

في كلمة باللغة العربية...

قائد الثورة مخاطبا الشباب العرب: شعوبكم تعقد الامل عليكم

عدوان: فعاليات كبيرة في ذكري النكسة والمسيرات مستمرة

عدوان: فعاليات كبيرة في ذكري النكسة والمسيرات مستمرة

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

رویترز:

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

أحدث الأخبار

ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق

ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق

النائب مطهري: وحدة الدول الاسلامية تسرّع تحرير فلسطين

في طاولة مستديرة لوكالة 'ريانوفوستي'

النائب مطهري: وحدة الدول الاسلامية تسرّع تحرير فلسطين

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

رویترز:

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

اميركا تستهدف الاكراد الرافضين الانضمام للمليشيات الانفصاليه

وزاره الخارجية السوريه :

اميركا تستهدف الاكراد الرافضين الانضمام للمليشيات الانفصاليه

المنتخب الوطنی الایرانی یصل الي موسكو للمشاركة فی الموندیال

المنتخب الوطنی الایرانی یصل الي موسكو للمشاركة فی الموندیال

موضوعات مرتبط