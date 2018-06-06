في طاولة مستديرة لوكالة 'ريانوفوستي'

النائب مطهري: وحدة الدول الاسلامية تسرّع تحرير فلسطين

موسكو / 6 حزيران / يونيو /ارنا-
اعتبر نائب رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي مطهري التفرقة والحروب بين المسلمين بمثابة السم الزعاف لهم وطريق الخلاص للكيان الصهيوني، مؤكدا بانه لو اتحدت ايران والسعودية وسائر الدول الاسلامية فان فلسطين ستتحرر بصورة اسرع.

جاء ذلك في تصريح ادلي به مطهري الذي يزور موسكو للمشاركة في مؤتمر برلماني دولي، خلال حضوره بصفة ضيف شرف في طاولة مستديرة اقامتها وكالة 'ريا نوفوستي' بعنوان يوم القدس.
واعتبر مطهري ان الخلافات بين الدول الاسلامية ساعدت في ديمومة الكيان الصهيوني، الا ان اندلاع الثورة الاسلامية قد ضيق الساحة علي الصهاينة.
ولفت المسؤول البرلماني الايراني الي ان اميركا وبعض الدول الاوروبية تعتبر الظالم والمظلوم علي العكس مما هو في الواقع في القضية افلسطينية وتصف الفلسطينيين بالارهابيين.
واضاف، ان الكيان الصهيوني يغتال قادة المقاومة والعلماء النوويين الايرانيين ورغم ذلك مازالت بعض الدول الغربية تدعم هذا الكيان.
واشار مطهري الي المشروع الذي طرحته ايران قبل اعوام لحل القضية الفلسطينية واضاف، ان هذا المشروع مازال قائما ونعتقد بانه في حال عودة اللاجئين الفلسطينيين الي ديارهم يمكن اجراء انتخابات عامة ليقرر سكان هذه المنطقة مصيرهم، وحتي ذلك اليوم فان المقاومة هي الطريق الوحيد.
واكد نائب رئيس مجلس الشوري الاسلامي بان يوم القدس العالمي يكتسب هذا العام اهمية اكبر في ظل خطوة الادارة الاميركية بنقل سفارتها من تل ابيب الي القدس والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة خاصة في ذكري يوم النكبة.
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النائب مطهري: وحدة الدول الاسلامية تسرّع تحرير فلسطين

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