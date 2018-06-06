النائب مطهري: وحدة الدول الاسلامية تسرّع تحرير فلسطين

جاء ذلك في تصريح ادلي به مطهري الذي يزور موسكو للمشاركة في مؤتمر برلماني دولي، خلال حضوره بصفة ضيف شرف في طاولة مستديرة اقامتها وكالة 'ريا نوفوستي' بعنوان يوم القدس.

واعتبر مطهري ان الخلافات بين الدول الاسلامية ساعدت في ديمومة الكيان الصهيوني، الا ان اندلاع الثورة الاسلامية قد ضيق الساحة علي الصهاينة.

ولفت المسؤول البرلماني الايراني الي ان اميركا وبعض الدول الاوروبية تعتبر الظالم والمظلوم علي العكس مما هو في الواقع في القضية افلسطينية وتصف الفلسطينيين بالارهابيين.

واضاف، ان الكيان الصهيوني يغتال قادة المقاومة والعلماء النوويين الايرانيين ورغم ذلك مازالت بعض الدول الغربية تدعم هذا الكيان.

واشار مطهري الي المشروع الذي طرحته ايران قبل اعوام لحل القضية الفلسطينية واضاف، ان هذا المشروع مازال قائما ونعتقد بانه في حال عودة اللاجئين الفلسطينيين الي ديارهم يمكن اجراء انتخابات عامة ليقرر سكان هذه المنطقة مصيرهم، وحتي ذلك اليوم فان المقاومة هي الطريق الوحيد.

واكد نائب رئيس مجلس الشوري الاسلامي بان يوم القدس العالمي يكتسب هذا العام اهمية اكبر في ظل خطوة الادارة الاميركية بنقل سفارتها من تل ابيب الي القدس والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة خاصة في ذكري يوم النكبة.

انتهي ** 2342

