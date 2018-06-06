إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

وقال متحدث باسم وكالة الطاقة الذریة ”تلقت الوكالة رسالة من إیران فی الرابع من یونیو تبلغ الوكالة ببرنامج مبدئی لبدء انتاج سادس فلورید الیورانیوم“ وهو المادة الخام التی تستخدمها أجهزة الطرد المركزی.

ویسمح الاتفاق لإیران بتخصیب الیورانیوم إلي نسبة 3.67 فی المئة ویفرض حدا أقصي لمخزونها من الیورانیوم المخصب لا یتجاوز 300 كیلوغرام.

وتسعي الدول الأوروبیة جاهدة لإنقاذ الاتفاق الذی یفرض قیودا علي أنشطة إیران النوویة فی مقابل رفع عقوبات عنها.

وفی خطابه اول امس الاثنین لمناسبة احیاء ذكري رحیل الامام الخمینی (رض)، اوعز قائد الثورة الاسلامیة آیة الله العظمي الخامنئی بتوفیر التمهیدات اللازمة للوصول الي 190 ألف سو (وحدة فصل) فی إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووی).

انتهي ** 2342

