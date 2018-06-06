اوروبا امام خیار الحفاظ علي مكانتها بشان الاتفاق النووی

وفی مقال كتبه فی موقع 'یورونیوز' قال السفیر بیمان سعادت، ان الاتفاق النووی اتفاق استراتیجی فی مسار ارساء السلام فی منطقة الشرق الاوسط وعلي الصعید الدولی، الا انه وللحفاظ علیه یتوجب علي اوروبا وسائر اطراف الاتفاق العمل بصورة شاملة وفی الوقت المناسب.

واضاف، انه ومنذ خروج امیركا من الاتفاق النووی تسعي الحكومة الامیركیة الداعیة للحرب باستمرار لتقویض الاتفاق وان حصیلة اعوام من الدبلوماسیة المكثفة ومتعددة الاطراف هی الان فی وضع متدهور.

وحذر السفیر الایرانی بانه ان لم یتم العمل فی الوقت المناسب وبصورة مؤثرة فان هذا الاتفاق سینهار.

واشار سعادت الي التزام ایران بالاتفاق النووی، لافتا الي ان امیركا نقضت الاتفاق منذ الیوم الاول لمجیء ترامب الي سدة الحكم.

واكد السفیر الایرانی بان خروج امیركا احادی الجانب من الاتفاق النووی لن یقوض الاتفاق لوحده، محذرا اوروبا كی لا تخضع لهیمنة واشنطن فی هذا المجال، واضاف، انه علي اوروبا الا تسمح بان یتحول التفرد الامیركی الي امر طبیعی.

واعتبر خروج امیركا من الاتفاق النووی بانه خلق فجوة كبیرة فی العلاقات العابرة للاطلسی بین اوروبا وامیركا واضاف، ان اوروبا بذلت مساعیها لمحاباة ترامب ولكن ثبت بان هذا المنهج عبث ولا طائل من ورائه.

واكد السفیر الایرانی بانه علي اوروبا الحفاظ علي قیمها التاریخیة واضاف، انه لو سعت اوروبا خلال فترة رئاسة ترامب (بدلا من الحفاظ علي الاتفاق النووی) لایلاء الاولویة للعلاقات العابرة للاطلسی فانها ستواجه خطر التحرك فی المسار المناقض لقیمها ومبادئها وستثیر الشكوك حول سیادتها ومكانتها.

واكد سعادت بانه علي اوروبا وسائر اطراف الاتفاق النووی اتخاذ الخطي فی اتجاه حفظ وانسجام القوانین الدولیة ومنظمة الامم المتحدة.

وحذر من ان فرض الضغوط علي اتفاق كان ناجحا، سیكون امرا كارثیا ویثیر الشكوك حول اهلیة وسمعة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة واضاف، لا ینبغی ان یتم تفسیر ضبط النفس من جانب ایران تفسیرا خاطئا، اذ انها لو لم تحصل علي الضمانات اللازمة من الاطراف الاخري فستضطر لاتخاذ قرارات من اجل مصالحها الوطنیة.

انتهي ** 2342

