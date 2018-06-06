السفير الايراني في سراييفو:

الامنية الكبري للامام الخميني كانت ارساء الوحدة في صفوف الامة الاسلامية

بلغراد / 5 حزيران / يونيو / ارنا-
اكد السفير الايراني في سراييفو محمود حيدري بان الامنية الكبري للامام الخميني (رض) كانت ارساء الوحدة والتضامن في صفوف الامة الاسلامية.

وفي كلمة خلال مراسم اقيمت اليوم الثلاثاء احياء للذكري الـ 29 لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني (رض) والتي اقيمت في مدينة سراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك قال السفير حيدري، ان الامنية الكبري للامام الخميني (رض) كانت ارساء الوحدة والتضامن في صفوف الامة الاسلامية.
واضاف، اننا وببركة شهر رضمان الكريم نامل بعودة السلام والاستقرار والوحدة الي صفوف الامة الاسلامية.
وشارك في هذه المراسم العديد من الشخصيات السياسية والدينية والثقافية البوسنية فضلا عن مدراء المؤسسات الايرانية في جمهورية البوسنة والهرسك والايرانيين المقيمين ومحبي الثورة الاسلامية والامام الراحل (رض).
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الامنية الكبري للامام الخميني كانت ارساء الوحدة في صفوف الامة الاسلامية

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