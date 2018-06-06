إيقاع عشرات الإرهابيين بين قتيل ومصاب بريف دير الزور

وأفاد مراسل سانا الحربي من دير الزور بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت عملية مركزة علي إرهابيي تنظيم “داعش” الذين تسللوا خلال اليومين الماضيين إلي عدد من النقاط العسكرية والمناطق المهمة باتجاه بلدات الجلاء والحسرات والسيال عند الضفة الغربية لنهر الفرات في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وبين المراسل أن العملية أسفرت عن إيقاع عشرات الإرهابيين التكفيريين بين قتيل ومصاب وتدمير آليات وعتاد حربي كان بحوزتهم.

وكانت وحدات من الجيش أحبطت أمس الأول تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” من محور قرية الشعفة ومدينة هجين الواقعة علي الضفة الشرقية لنهر الفرات إلي قري الحسرات والسيال والجلاء والعباس في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي وأوقعت بين صفوفها خسائر بالأفراد والعتاد.

وأكد مراسل سانا أنه لا صحة لما تروج له التنسيقيات علي مواقع التواصل الاجتماعي حول سيطرة التنظيم الارهابي علي مساحة واسعة من الضفة الغربية لنهر الفرات.

وأحكمت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة السيطرة الكاملة في كانون الاول الماضي علي كامل حوض الفرات بعد أن قضت علي آخر تجمعات إرهابيي “داعش” في مدينتي البوكمال والميادين والقري والبلدات التابعة لهما.

وتقدم القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة التنف الواقعة علي الحدود السورية العراقية دون موافقة الحكومة السورية الدعم التسليحي واللوجستي لما تبقي من فلول ارهابيي تنظيم “داعش” وتقيم لهم معسكرات للتدريب تحت اشراف قوات خاصة أمريكية حيث تحولت تلك المنطقة في الاشهر الاخيرة إلي نقطة انطلاق لإرهابيي التنظيم التكفيري لشن هجمات علي عدد من المواقع والنقاط العسكرية في البادية السورية.

وفي ريف حلب الجنوبي الغربي أحبطت وحدة من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة محاولة تسلل مجموعة تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي باتجاه نقاط عسكرية.

وأفاد مراسل سانا في حلب بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة اشتبكت بعد رصد ومتابعة الليلة الماضية مع مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة مؤلفة من 15 إرهابيا حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية علي محور بلدة خان طومان بالريف الجنوبي الغربي.

وأشار المراسل إلي أن الاشتباكات العنيفة رافقها قصف مدفعي دقيق علي تحركات المجموعة الإرهابية المتسللة ما أسفر عن إيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من عتاد.

وينتشر في ريف حلب الجنوبي الغربي إرهابيون يتبع أغلبهم لتنظيم جبهة النصرة يعتدون علي الأحياء السكنية في حلب والقري المجاورة بالقذائف حيث استهدفوا أمس بـ 12 قذيفة حيي الزهراء والأندلس وشارع النيل ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

انتهي ** 1487 ** 1837

