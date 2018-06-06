سفیر ایران لدی بغداد:

المقاومة الخیار الأوحد أمام الفلسطینیین

بغداد/5حزیران/یونیو/إرنا – قال السفیر الایرانی لدی بغداد إیرج مسجدی الیوم الثلاثاء علی أعتاب الیوم العالمی للقدس: إنّ الخیار الأوحد أمام الفلسطینیین للانتصاروتحریر القدس حصر علی تعزیز جبهة المقاومة الاسلامیة.

وخلال مراسم خاصة اُقیمت بمناسبة ذكری رحیل الامام الخمینی(رض) وإحیاء الیوم العالمی للقدس شارك فیها حشد من الدبلوماسیین وموظفی المؤسسات الایرانیة المقیمین فی بغداد أضاف مسجدی بأنّ 70 سنة من النزعات التطبیعیة والمفاوضات مع الكیان الصهیونی لم تتحف الفلسطینیین بشئ ولم یبق أمامهم سوی خیار المقاومة.
وأكّد مسجدی علی أنّ الكیان الصهیونی لایمنح الجهة الفلسطینیة التی تتفاوض معه إمتیازاً بل زاد طیلة هذه الفترة بناء المستوطنات وزاد القیود علی الشعب الفلسطینی عبر قیامها بعملیات اغتیال وارتكاب مجازر.
ورأی السفیر الایرانی لدی بغداد توقُّع الحصول علی إمتیازات من الولایات المتحدة والكیان الصهیونی مجرد أحلام وأوهام فارغة مؤكداً علی أنّ الكیان الصهیونی لایری للفلسطینیین حقاً كی یطالبوا به.
و وصف مسجدی مسیرات الیوم العالمی للقدس التی ستقام هذا العام بأنها هامة نظراً الی الأحداث التی شهدتها المنطقة ومنها نقل السفارة الامریكیة الی القدس وارتكاب المجزرة الاخیرة ضد الشعب الفلسطینی المظلوم داعیاً الجمیع الی المشاركة فی هذه المسیرات.
إنتهی** ع ج** 1837



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المقاومة الخیار الأوحد أمام الفلسطینیین

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