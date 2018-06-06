طلاب كفريا والفوعة..دخول الجامعات مرهون بفك الحصار

وقالت قناه الاخباريه السوريه ان هذه الصعوبات تتمثل بعدم تمكنِهم من الالتحاق بالكليات والجامعات وإكمال تحصيلِهم العلمي الذي يتوقف عند المرحلة الثانوية،وذلك بسبب الحصار المفروض عليهم منذ سنوات.

واضافت القناه ان للعام الثالث علي التوالي تجري امتحانات الشهادة الثانوية بمساعدة الكادر التدريسي والاداري في البلدتين المحاصرتين ، عبر تنظيم ومراقبة سير الامتحانات لانجاحها ومساعدة الطلاب لاكمال تعليمهم رغم الارهاب والحصار.

12 سنة دراسية اربعة منها قضاها الطلاب تحت الحصار والذين بدورهم كانت لديهم الرغبة لانهاء المعاناة المحيطة بالبلدتين للخروج للحياة ومتابعة التحصيل العلمي.

انتهي ** 1487 ** 1837

