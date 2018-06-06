تجنيد أطفال للقتال في مدارس خاصة للإرهابيين في دمشق

دمشق/5حزيران/يونيو - ارنا- أعلن جنود من الجيش السوري للصحفيين أن مدرسة لتدريب الإرهابيين والمسلحين عملت في منطقة مخيم اليرموك بدمشق قبل تحريرها من تنظيم 'داعش' الوهابي.

وقال ممثل عن وزارة الدفاع السورية لمراسل صحيفه تشرين السوريه 'دربت المدرسة الأطفال دون سن 13 عاماً، حيث دربت المسلحين والانتحاريين'.
كما تم تعليم الأطفال علي المتفجرات وإطلاق النار من أسلحة مختلفة، كما تم إيلاء اهتمام خاص إلي تغيير الفهم الأيديولوجي للأطفال والمراهقين.
وتم طلاء جميع جدران المدرسة بمناظر تصور الجنة بالطريقة التي يتصورها المسلحون. كما تم العثور علي العديد من الكتب من الأدب الإسلامي.
وبعد الانتهاء من الدراسة، ينضم الطلاب المراهقون إلي صفوف الارهابيين أو يصبحون انتحاريين.
انتهي ** 1487 ** 1837



برچسب ها

سياسي

الجيش السوري

مدرسه

اليرموك

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تجنيد أطفال للقتال في مدارس خاصة للإرهابيين في دمشق

معظم المشاهدات

تزويد الاسطول الجوي المدني الايراني ب11 طائرة حديثة

المديرة التنفيذية لشركة 'ايران اير'

تزويد الاسطول الجوي المدني الايراني ب11 طائرة حديثة

البنی التحتیة لمنشآت مجمع نطنز الكهربائیة جاهزة لمئات آلاف وحدة فصل

رئیس منظمة الطاقة النوویة الایرانیة:

البنی التحتیة لمنشآت مجمع نطنز الكهربائیة جاهزة لمئات آلاف وحدة فصل

قائد الثورة مخاطبا الشباب العرب: شعوبكم تعقد الامل عليكم

في كلمة باللغة العربية...

قائد الثورة مخاطبا الشباب العرب: شعوبكم تعقد الامل عليكم

عدوان: فعاليات كبيرة في ذكري النكسة والمسيرات مستمرة

عدوان: فعاليات كبيرة في ذكري النكسة والمسيرات مستمرة

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

رویترز:

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

أحدث الأخبار

ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق

ملايين المؤمنين يحيون ليالي القدر وذكري استشهاد الامام علي في العراق

النائب مطهري: وحدة الدول الاسلامية تسرّع تحرير فلسطين

في طاولة مستديرة لوكالة 'ريانوفوستي'

النائب مطهري: وحدة الدول الاسلامية تسرّع تحرير فلسطين

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

رویترز:

إیران تبلغ الوكالة الذریة بخططها لإنتاج المادة الخام لأجهزة الطرد المركزی

اميركا تستهدف الاكراد الرافضين الانضمام للمليشيات الانفصاليه

وزاره الخارجية السوريه :

اميركا تستهدف الاكراد الرافضين الانضمام للمليشيات الانفصاليه

المنتخب الوطنی الایرانی یصل الي موسكو للمشاركة فی الموندیال

المنتخب الوطنی الایرانی یصل الي موسكو للمشاركة فی الموندیال

موضوعات مرتبط