تجنيد أطفال للقتال في مدارس خاصة للإرهابيين في دمشق

وقال ممثل عن وزارة الدفاع السورية لمراسل صحيفه تشرين السوريه 'دربت المدرسة الأطفال دون سن 13 عاماً، حيث دربت المسلحين والانتحاريين'.

كما تم تعليم الأطفال علي المتفجرات وإطلاق النار من أسلحة مختلفة، كما تم إيلاء اهتمام خاص إلي تغيير الفهم الأيديولوجي للأطفال والمراهقين.

وتم طلاء جميع جدران المدرسة بمناظر تصور الجنة بالطريقة التي يتصورها المسلحون. كما تم العثور علي العديد من الكتب من الأدب الإسلامي.

وبعد الانتهاء من الدراسة، ينضم الطلاب المراهقون إلي صفوف الارهابيين أو يصبحون انتحاريين.

انتهي ** 1487 ** 1837

