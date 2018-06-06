تاييد حكم سجن نبيل رجب خمس سنوات بسبب “تغريدات” علي تويتر

طهران / 5 حزيران / يونيو / ارنا - أيدت محكمة الإستئناف الخليفية اليوم الثلاثاء (5 يونيو 2018) الحكم الصادر ضد الرمز الحقوقي البحريني نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريدات حول حرب اليمن و عن قضايا التعذيب في المعتقلات الخليفية.

وحسب موقع البحرين اليوم ان محكمة خليفية قضت في فبراير الماضي، بالسجن 5 سنوات، لرجب، بتلك التهم، لكن الدفاع قد استأنف الحكم وقتها. وفي التفاصيل فقد حوكم رجب علي خلفية تغريدات نشرها عبر تويتر، تحدث فيها عن تعذيب في سجن “جو” بالبحرين، وانتقد عمليات ما يسمي التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويشارك فيه الجيش الخليفي.
وقد أوقف أهم وجه حقوقي في البحرين في 13 يونيو 2016، أي بعد عام علي إصدار حمد عيسي، عفواً خاصاً عنه “لأسباب صحية” في 13 يوليو 2015 إذ كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لانتقاده وزارتي الدفاع والداخلية.
ونبيل رجب (54 عاماً) ناشط حقوقي، ورئيس “سابق” لمركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية.
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تاييد حكم سجن نبيل رجب خمس سنوات بسبب “تغريدات” علي تويتر

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