تاييد حكم سجن نبيل رجب خمس سنوات بسبب “تغريدات” علي تويتر

وحسب موقع البحرين اليوم ان محكمة خليفية قضت في فبراير الماضي، بالسجن 5 سنوات، لرجب، بتلك التهم، لكن الدفاع قد استأنف الحكم وقتها. وفي التفاصيل فقد حوكم رجب علي خلفية تغريدات نشرها عبر تويتر، تحدث فيها عن تعذيب في سجن “جو” بالبحرين، وانتقد عمليات ما يسمي التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويشارك فيه الجيش الخليفي.

وقد أوقف أهم وجه حقوقي في البحرين في 13 يونيو 2016، أي بعد عام علي إصدار حمد عيسي، عفواً خاصاً عنه “لأسباب صحية” في 13 يوليو 2015 إذ كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لانتقاده وزارتي الدفاع والداخلية.

ونبيل رجب (54 عاماً) ناشط حقوقي، ورئيس “سابق” لمركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية.

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